مع إعلان انضمام مصر رسميا.. رئيس الوزراء يحضر جلسة الحوار رفيع المستوى بقمة «البريكس»

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يحضر حاليا جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس في جنوب أفريقيا، نيابة عن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويأتي ذلك حيث دعا زعماء تجمع البريكس دول السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى البريكس ، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذ المجموعة التي تعهدت بدعم “الجنوب العالمي”.



وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يستضيف قمة البريكس، اليوم الخميس أنه سيتم قبول المرشحين الجدد كأعضاء في الأول من يناير عام 2024.