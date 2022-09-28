مع إعادة طرح «جولف».. «المصرية وأتوموتيف» تحدد أسعار مبدئية لسيارات «فولكس فاجن» في مصر

قال مدحت اسماعيل، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة «المصرية التجارية وأتوموتيف»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فولكس فاجن» في مصر، إن الشركة قررت وضع تصور مبدئي لسيارات العلامة الألمانية المرتقب تقديمها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد لـ«المال» أن الشركة تخطط لإعادة تقديم طراز «جولف» في مصر عقب استنئاف حركة استيراد السيارات، إضافة إلى باقى طرازات «فولكس فاجن»، موضحا أن الأسعار النهائية للسيارات سيتم الإعلان عنها بمجرد وصولها والسماح بالإفراج عنها عبر الموانئ الجمركية.

وكشفت الشركة «المصرية التجارية وأتوموتيف»، عن التصور المبدئي لسيارات «فولكس فاجن»، المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «فولكس فاجين»، حددت أسعار طرازات «جولف» التى سيتم طرحها عبر فئة واحدة بسعر يصل إلى 825 ألف جنيه في السوق المحلية.

أسعار فولكس فاجن تيجوان

حددت الشركة “المصرية التجارية وأتوموتيف” أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان الفئة الأولى بقيمة بلغت 895 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 999 ألفًا.

وتنتمى «تيجوان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار فولكس فاجن باسات

أعلن وكيل فولكس فاجن عن أسعار طرازات «باسات» التى يتم تقديمها عبر فئتين، بأسعار تبدأ من 800 إلى 955 ألف جنيه.

وينتمي طراز “باسات” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1400 س سي مزود بشاحن توربيني، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

أسعار فولكس فاجن تي روك

قدرت الشركة «المصرية التجارية وأتوموتيف» أسعار سيارات «فولكس فاجن تي – روك» الفئة الأولى بنحو 690 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ795 ألف.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر: