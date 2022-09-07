مع إتاحة أنظمة التقسيط .. جوميا تطلق حملتها الجديدة Jumia» Brand Festival»

أطلقت منصة جوميا العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، حملتها الجديدة Jumia Brand Festival وذلك خلال الفترة من 9-18 سبتمبر الحالي بخصومات على مختلف العلامات التجارية العالمية والمحلية مع توفير خدمة التوصيل المجاني لمنتجات جوميا اكسبرس بجميع أنحاء الجمهورية.

وتعقيبا على انطلاق الحملة، أكد كريم أحمد، رئيس قسم التسويق بجوميا مصر، أن الحملة تأتي بالشراكة مع GSK ،L’Oreal ،LC Waikiki ،Nivea و Danone بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير جميع المنتجات والعلامات التجارية المشهورة المحلية منها والعالمية بأسعار مخفضة وبجودة عالية من خلال الشراكات التي تعقدها جوميا مع شركاء أعمالها في السوق المصرية.

وأضاف أن جوميا تسعى من خلال عدد من العلامات التجارية إلى توفير منتجات في قطاعات مختلفة أبرزها الأزياء، الجمال والعطور، والسوبر ماركت، والهواتف وملحقاتها، الأجهزة المنزلية، أجهزة الكمبيوتر، التليفزيونات والإلكترونيات، ألعاب الأطفال، المستلزمات الرياضية، مستلزمات السيارات، الأدوات المكتبية والعودة للمدارس.



وأوضح أن جوميا تقدم من خلال حملة Jumia Brand Festival عدد من العروض اللحظية واليومية لعملائها في مختلف الفئات بهدف تلبية احتياجاتهم وتوفير تجربة تسوق إلكترونية جديدة.



وأشار إلى أنه علاوة على نسبة التخفيضات التي تقدمها جوميا، فإنها تتيح لعملائها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين أنظمة التقسيط والدفع الآجل من خلال التقسيط مع بنك مصر، بنك عودة (فاب مصر)، التجاري وفا بنك، بنك المشرق، بنك الإسكندرية، فاليو، بالإضافة إلى خصم فوري من خلال البنك التجاري الدولي CIB.



ومن جانبه، أكد هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري لشركة جوميا مصر أن هدف جوميا الرئيسي من إطلاق المتاجر الرسمية للعلامات التجارية عبر منصتها الإلكترونية لزيادة ثقة العميل في المنصات الإلكترونية ذات السمعة الطيبة وتقديم حلول وخدمات وتجارب جديدة للعملاء، مشيرا أننا سعداء بالتعاون مع العلامات التجارية المختلفة سواء المحلية والعالمية التي نجحت في تلبية احتياجات العملاء في كل القطاعات والفئات.



وتابع قائلًا: إن الحملة الجديدة تتميز بالتنوع في السلع والمنتجات بحيث تلبي كافة الاحتياجات التي يتطلبها العملاء في كافة الفئات ولذلك سعت جوميا إلى طرح الحملة الجديدة من خلال شركاء أعمالها الذين رحبوا بفكرة دعم المستهلك المصري.