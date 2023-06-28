مع أنها فاعل ناشئ بسوق النفط.. أوبك تنفي توجيه الدعوة لغيانا الانضمام لعضوية المنظمة

نفت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” صحة ما أوردته تقارير إعلامية بأن المنظمة وجهت الدعوة إلى جمهورية غيانا للانضمام إلى عضويتها.

وذكرت “أوبك”، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بينما تدرك أن غيانا فاعل ناشئ في سوق النفط العالمية يتمتع بإمكانات كبيرة، فإن أوبك لم توجه الدعوة إلى غيانا للانضمام إلى عضوية المنظمة.

وأشار بيان المنظمة إلى أنها دعت وزير الموارد الطبيعية في غيانا فيكرام بهارات للمشاركة في ندوة “أوبك” الدولية الثامنة المقرر عقدها في الفترة من ال5 إلى ال6 من يوليو في قصر هفبورخ التاريخي وسط العاصمة النمساوية فيينا.

وقال البيان إن “أوبك” ستستمر في التواصل مع المنتجين الآخرين والمستهلكين لبناء المزيد من الجسور للحوار والتعاون لمصلحة استقرار سوق النفط.

وأشار إلى أن الدعوة وجهت أيضا لمجموعة واسعة من الدول المنتجة داخل المنظمة وخارجها بالإضافة إلى ممثلي الدول المستهلكة للنفط والمنظمات الحكومية الدولية وشركات النفط والطاقة والأكاديميين وخبراء صناعة النفط.