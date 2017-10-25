معًا نستطيع..معًا نُغير..شعار قائمة سليمان فى انتخابات الزمالك

على المصرى تحت شعار "معًا نستطيع.. معًا نُغير".. إقامت قائمة أحمد سليمان، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، مؤتمرا انتخابيا ظهر اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، الذى شهد وضع بعض الصور لرموز القلعة البيضاء، للتأكيد على احترامهم لهذه الأسماء، والتي تعرضت للإهانة من جانب المستشار مرتضى م

على المصرى

تحت شعار “معًا نستطيع.. معًا نُغير”.. إقامت قائمة أحمد سليمان، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، مؤتمرا انتخابيا ظهر اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، الذى شهد وضع بعض الصور لرموز القلعة البيضاء، للتأكيد على احترامهم لهذه الأسماء، والتي تعرضت للإهانة من جانب المستشار مرتضى منصور الرئيس الحالى للنادى.

وضمت القائمة، كل من هاني العتال نائبا للرئيس، وسيف العماري أمينا للصندوق، والعضوية عبدالله جورج ومصطفى عبدالخالق وحسين السمري ومحمد أبوالعلا، بالإضافة لأحمد سليمان على مقعد النائب، ومن المنتظر فتح باب الترشح يوم 2 نوفمبر، على أن يكون التصويت يومي 23 و24 من نفس الشهر.

وشهد المؤتمر، تواجد ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، من أجل دعم أحمد سليمان، في صراعه ضد مرتضى منصور، الذى أكد أن النادي يعيش منذ 2013، في نفق مظلم، لم يخرج منه حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّ هذا النفق له أبطاله، والجميع يعرفونهم جيدًا، ويعرفون أسباب هذا الأمر .

وقال عباس في كلمة له أثناء تقديم القائمة لبرنامجها، الجميع بات يستهزئ بالزمالك، وأصبح يهان في شخص رئيسه، وكشف عن أن النادي انسحب 13 مرة من الدوري في السنوات الثلاث الماضية، ولم ينفذ منها مرة واحدة، بل وتعرض للعقوبات، وتساءل عباس: “هل يرضي الجميع بأن يكون الزمالك، عبارة عن سيراميك، وحمامات سباحة”.

وأضاف: “كنت من أقمت المبني الاجتماعي بأموالي، وقال المجلس الحالي بأنه هو من أقام المبنى، حقيقة أخشى أن يذهب الزمالك في طريق مثل الترسانة، ولا يعود مجددًا”، وكشف عباس عن أنه سيدعم قائمة أحمد سليمان بشكل مبدئي بمبلغ 2 مليون جنيه؛ لأن بها أشخاص محترمة ويستحقون أن يكونوا واجهة لنادي الزمالك.

وأعلن أنه سيرفع الحجز عن أرصدة النادي في حالة نجاح هذه القائمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس وحده من يحجز على أرصدة النادي، بل الأوقاف والضرائب أيضًا، وأختتم تصريحاته بأنه حضر من تلقاء نفسه لدعم قائمة أحمد سليمان، ولم يوجه إليه أي شخص دعوة لحضور المؤتمر، لكنه حضر كزملكاوي.

من جانبه، أكد أحمد سليمان، أن قائمته تضم خمسة أسماء، ومازلت القائمة مفتوحة ومن الوارد ضم عناصر أخرى لها، وأن برنامجه، يضم تدشين 5 شركات مساهمة لنادي الزمالك، شركة للكرة، وأخرى للدعاية، وثالثة للمقاولات، ورابعة للأمن.



وأشار إلى أن شركة المقاولات، ستتولى ملف الإنشاءات داخل النادي، ثم بعد ذلك سنثتثمر أموالها خارج النادي، وشركة الدعاية ستتولى ملف التسويق والرعاية للنادي، ويمكن استثمار أموالها خارج النادي أيضًا”.

وأضاف: “لدينا مخخط وتصميم لـ7 أفرع للزمالك بمختلف محافظات مصر، وسنقوم بتنفيذها بنظام المشاركة، على أن يصبح النادي مالكًا لأرض الفرع بعد 50 عامًا، كما سنقوم بعمل ملاعب لـ6 ألعاب مختلفة بفرع أكتوبر، وكل هذا خلال عام واحد فقط، وأيضًا سأقوم بتنفيذ على الأقل 80% من برنامجي خلال فترتي”.

وكشف أحمد سليمان، عن أنه من قام بجلب لشركة الراعية الحالية للنادي، لافتًا إلى أن البعض حاول تجاهل هذا الأمر، وأنه أول من تحدث مع الشركة الراعية للزمالك، وأتفق معهم على حافلة الفريق، وبعض الأمور الأخرى، كما قمت بعمل تحريات على الشركة الراعية في أجهزة سيادية في الدولة للتأكد منها، وأنها لا تواجه أي مشكلات، وبالفعل بعد تأكدي من موقفها تعاقدت معها للزمالك.