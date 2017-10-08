معيط: 4 مليارات جنيه تكلفة كل دولار زيادة في سعر برميل البترول

معتز محمود ـ مها يونس:صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه يجرى صياغة قانون بمنح حوافز ضريبة وإجرائية، لتشجيع القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه، وذلك بالتوازى مع إنشاء الهيئة الجديدة التى تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق بيئة مالية غير معقدة.وأشار

معتز محمود ـ مها يونس:

صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه يجرى صياغة قانون بمنح حوافز ضريبة وإجرائية، لتشجيع القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه، وذلك بالتوازى مع إنشاء الهيئة الجديدة التى تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق بيئة مالية غير معقدة.

وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه تم إعداد موازنة العام الجارى، وفقا لسعر 55 دولارا لبرميل البترول، ويصل سعره حاليا إلى 56 دولارا، مضيفا أن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، آملا ألا يتحرك سعر البترول عن ذلك مستقبلا.

وأضاف «معيط» فى تصريحات خاصة لـ «المال»، على هامش ملتقى الإسكندرية الإقتصادى والإدارى فى دورته الخامسة، أن آثار الإجراءات الاقتصادية للحد من معدل التضخم ستظلم مع الوقت، قائلا: «مصر كانت بتحلم تنتج من الإبرة للصاروخ، لكنها أصبحت تستورد من الإبرة للصاروخ».

ولفت إلى أن موازنة العام الجارى، تستهدف الضبط المالى، ونمو التشغيل، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هيكل الإيرادات شهد تحسنا فى موازنة العام 2016 – 2017، ومثلت فيه الضرائب %74، مقارنة بعام 2011 – 2012، وكانت الضرائب تمثل فيه نحو %66 فقط.

كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الضريبى، من خلال تحسين إيرادات الدولة، من مصادر لا تترك أثارا تضخمية.