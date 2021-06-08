معيط: 29 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين حتى مايو 2021‎

يأتى ذلك فيما أكد معيط فى مؤتمر عقد بمقر الوزارة اليوم، أن الوزارة منفتحة على كافة الخيارات التمويلية العام المالى الجديد

كشف وزير المالية دكتور محمد معيط، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين سجلت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

يأتى ذلك فيما أكد معيط فى مؤتمر عقد بمقر الوزارة اليوم، أن الوزارة منفتحة على كافة الخيارات التمويلية العام المالى الجديد.

وقال معيط إنه غير مستبعد أن تطرح الوزارة سندات خضراء العام المالى المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد قيمة الإصدار أو موعد طرحه، خاصة أن هذا النوع من السندات يستخدم لتمويل مشروعات ذات أهداف معينة.

وكانت وزارة المالية قد طرحت أول إصدارا للسندات الخضراء فى أكتوبر الماضي، بقيمة 500 مليون دولار.

ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تستعد أيضا لأول إصدار صكوك سيادية، سيتم البدء فى إجراءاته عقب إصدار القانون، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد قيمة الإصدار بعد.