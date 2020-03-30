اقتصاد وأسواق

«معيط»: 23 مليار جنيه زيادة بمخصصات الصحة في موازنة 2021

75% زيادة في بدل المهن الطبية مراعاة للتوجهات السياسية
منى عبدالباري 5:54 م, الأثنين, 30 مارس 20 5:54 م, الأثنين, 30 مارس 20

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قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تمت زيادة مخصصات الصحة بمشروع الموازنة للعام المالي القادم 2020 /2021 بقيمة 23.4 مليار، لتصل إلى 95.7 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أنه أيضًا تمت يادة مخصصات كل من التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بقيمة 46 مليار جنيه، والصحة بـ7.8 مليار جنيه، وبالتالي تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للبنود الثلاث.

75 % زيادة في بدل المهن الطبية مراعاة للتوجهات السياسية

وأشار الوزير في استعراضه لمستهدفات مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى أنه تمت مراعاة التوجيهات الرئاسية بزيادة 75٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

 وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تترجم توجهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن عبر العديد من المبادرات، والتي تسهم في تحسين الخدمات العامة.

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بقلم منى عبدالباري

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