معيط : 14% نموا في الإيرادات العامة للدولة خلال 5 أشهر

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الإيرادات العامة للدولة، ارتفعت خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 14%، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى.

بما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

وأكد خلال كلمة ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى،.

ولفت إلى أن الحزمة بلغت 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.