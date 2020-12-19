اقتصاد وأسواق

معيط : 14% نموا في الإيرادات العامة للدولة خلال 5 أشهر

بما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي
منى عبدالباري 5:14 م, السبت, 19 ديسمبر 20 5:14 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الإيرادات العامة للدولة، ارتفعت خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 14%، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى.

بما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار الوزير إلى أن ذلك يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضا  أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-12-2020

وأكد خلال كلمة ألقاها نيابة عن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى،.

اقرأ أيضا  10 ملايين جنيه لرفع كفاءة مطحن الحباك للعمل بقدرة 200 طن يومياً

ولفت إلى أن الحزمة بلغت 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تنتهي من تنفيذ 10 مدارس حقلية جديدة لتوعية المزارعين والمربيين

الصاوي أحمد 6:09 م, السبت, 19 ديسمبر 20

نيفين جامع : الحكومة قامت بجهود كبيرة لاحتواء أزمة كورونا وتقليل تداعياته على الاقتصاد

محمد ريحان 5:42 م, السبت, 19 ديسمبر 20

«معيط» بعد إقرار صندوق النقد الدفعة الثانية للقرض : شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري

منى عبدالباري 5:22 م, السبت, 19 ديسمبر 20

دهانات GLC تطلق مؤتمر اتجاهات الألوان لعام 2021

محمد ريحان 4:03 م, السبت, 19 ديسمبر 20

وزيرة التضامن تطلق منظومة إنتاج الأطراف الصناعية

مدحت إسماعيل 3:25 م, السبت, 19 ديسمبر 20

استقرار أسعار الأسمنت خلال الشهرين الماضيين

محمود زكي 2:35 م, السبت, 19 ديسمبر 20