معيط: وقف التعامل بالشيكات الورقية ديسمبر المقبل

مها أبوودنقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إنه من المستهدف تحصيل 90% من إيرادات الدولة إلكترونياً بنهاية العام المالي الحالى 2017 – 2018.وأوضح معيط خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه يتم حالياً تحصيل 40% من إجمالي إيرادات الدولة إلكترونياً، مضيفاً أنه تم ربط 25% من الوحد

مها أبوودن

قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الموازنة العامة، إنه من المستهدف تحصيل 90% من إيرادات الدولة إلكترونياً بنهاية العام المالي الحالى 2017 – 2018.

وأوضح معيط خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه يتم حالياً تحصيل 40% من إجمالي إيرادات الدولة إلكترونياً، مضيفاً أنه تم ربط 25% من الوحدات الحسابية للجهات المختلفة بحساب الخزانة الموحد للدولة، متوقعاً الانتهاء منه مارس المقبل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن استهداف الوزارة لتفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم GFMIS بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني في اطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق احدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم.

وأوضح أن نظام GFMIS هو نظام يراقب تنفيذ الموازنة العامة بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة بهدف منع تجاوز الاعتمادات المالية وتحقيق الضبط المالي وترشيد الانفاق والحد من عجز الموازنة العامة للدولة حيث ان النظام يعمل علي ربط جميع الوحدات الحسابية بمختلف أجهزة الدولة مباشرة بوزارة المالية.

وأضاف أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الالكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها بالتوازى ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمنى المستهدف، مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من الغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع الكترونية، موضحا أنه تم بنهاية أغسطس الماضي غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزى.

