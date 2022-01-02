«معيط»: ندب أحمد عبد الرازق للعمل وكيلًا دائمًا لوزارة المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بديوان عام وزارة المالية، للقيام بأعمال وظيفة الوكيل الدائم بوزارة المالية بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته؛ لضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجـهـزة التابعة لها، ورفع مـسـتـوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واسـتـمـرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

ويُعد أحمد عبدالرازق أول وكيل دائم لوزارة المالية؛ تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية، وأول وكيل دائم أيضًا بالحكومة من بين خريجى برنامج تأهيل القيادات الحكومية من الحاصلين على ماجستير الإدارة الحكومية الذى يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط وجامعة إسلسكا الفرنسية؛ على ضوء قرارات مجلس الوزراء بالاستعانة بهذه الكوادر المؤهلة فى المناصب القيادية بالوزارات.



وأكد الوزير، فى لقائه مع الوكيل الدائم لوزارة المالية، أهمية تحقيق الاستقرار التنظيمى على ضوء الهيكل الإدارى الجديد للوزارة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بما تتضمنه من مشروعات لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات.

قال أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، إنه سيركز على تعظيم الاستفادة من كل الكوادر البشرية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وسيكون هناك أولوية للأفكار البناءة والمدروسة والقابلة للتنفيذ، التى من شأنها تطوير نظم العمل، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، وفق خطط محددة متكاملة الأركان من حيث الإجراءات والمدى الزمنى والتكلفة ومسئولية التنفيذ.

ولفت إلى حرصه أيضًا على تعزيز التواصل الفكرى بين ذوى الخبرة الذين أمضوا سنوات عمل طويلة بالوزارة، والطاقات الشابة الواعدة والمؤهلة للإبداع والابتكار والتميز؛ على نحو يحقق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات، ويُسهم فى إنجاز المستهدفات على أكمل وجه.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، نجح خلال 26 عامًا فى العمل الحكومى، فى اكتساب خبرات متنوعة، مكَّنته من إدارة البرامج والمشروعات، وصياغة سياسات واستراتيجيات الإصلاح فى مجالات التنمية، وقد شغل وظيفة مدير عام شئون اللجان الوزارية، ورئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات والتوثيق بقطاع مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

أوضح البيان، أن أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، حصل على العديد من المؤهلات العلمية منها: ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا الفرنسية والجامعة الفرنسية بمصر، ودبلوم الدراسات العليا فى الإدارة الحكومية، من جامعة إسلسكا الفرنسية والجامعة الفرنسية بمصر.

مشيرًا إلى أنه شارك فى صياغة وتنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، منها: الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، والمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، ووضع الآلية التنفيذية لمشروع التاكسي الأبيض، ودليل الخدمات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وزارة المالية فى 2007، ومشروع قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141لسنة 2004 بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والصندوق الاجتماعى للتنمية «آنذاك»، ونفذ عام 2014 برنامجًا إلكترونيًا بوزارة المالية؛ لإدارة منظومة اجتماعات مجلس الوزراء؛ على نحو أسهم فى تحويل أسلوب عرض موضوعات اجتماعات مجلس الوزراء من الأسلوب الورقى إلى الأسلوب الإلكترونى.