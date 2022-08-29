معيط: مصر سددت التزاماتها الدولية في مواعيدها وهناك تقارير خارجية تتعمد تشويه الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير والمالية، إن مصر سددت جميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها، وأن الاقتصاد المصري قوي، وجميع التقارير الخارجية التي تشير إلى مواجهة مصر أزمة ديون متعمدة لتشويه صورة الاقتصاد المحلي.

ولفت معيط إلى أنه رغم التحديات والضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري وأبرزها القفزة القوية التي شهدتها فاتورة استيراد القمح، وتراجع إيرادات السياحة، وخروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار، إلا أن مصر سددت جميع التزاماتها الخارجية، والتزامها بتوفير احتياجات المواطنين والوفاء بها.

وذكر معيط أن الأشهر القليلة الماضية شهدت إصدار العشرات من التقارير السلبية حول الاقتصاد المصري وهي تقارير متعمدة لتشويه صورة الاقتصاد المصري خارجيا.

وأكد الوزير أنه لولا أزمة كورونا كان عجز الموازنة وصل إلى 4% بدلا من 6.1% من الناتج المحلي حاليا.