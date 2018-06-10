معيط: قانون ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التعليم الفني

مدحت إسماعيلقال محمد معيط نائب وزير المالية، الأحد، إن أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة ستكون علي قطاعات التعليم والصحة، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.جاءت تصريحات معيط خلال كلمته في مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات الق

مدحت إسماعيل

قال محمد معيط نائب وزير المالية، الأحد، إن أولويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة ستكون علي قطاعات التعليم والصحة، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



جاءت تصريحات معيط خلال كلمته في مؤتمر صحفي لتوقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم…اتعلم…اشتغل.





وأضاف، معيط، أن وزارة المالية تعكف حاليا علي إعداد قانون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تحت مسمي المعاملة الضربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يستهدف في الاول دعم التدريب الفني من خلال تلك المنشأت

وتابع: هناك عدد من الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص في قانون الاستثمار مختصة ببند التدريب والتعليم الفني، متابعا القانون نص علي خصم 10‎%‎ من ضربية المنشأة للإنفاق الموجه للتدريب والبحوث.

يشارك في المؤتمر بحضور كلا من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

والشركات المقرر ان يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).