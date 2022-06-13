معيط : ضم حسابات الهيئات الاقتصادية للمنظومة الإلكترونية لإدارة المالية العامة للدولة 30 يونيو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارته بصدد ضم حسابات الهيئات الاقتصادية فى مصر إلى المنظومة الإلكترونية لإدارة المالية العامة للدولة 30 يونيو الجارى والذى يشمل أيضا كلا من الصناديق والحسابات الخاصة.

وأوضح معيط خلال مؤتمر caisec لأمن المعلومات اليوم الإثنين والذى ترعاه جريدة المال إعلاميا أن هذه المنظومة مصرية خالصة تم تطويرها بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس بالتعاون مع الكوادر داخل الوزارة وتتميز بأعلى مستوى تأمين ضد الهجمات الإلكترونية.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى ، لافتا إلى أن الاقتصاد الرقمى فى أعقاب جائحة فيروس كورونا فرض أنماط غير تقليدية من الخدمات المميكنة والتجارة الإلكترونية .

وتابع قائلا : منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية إدارة البلاد وجه بتعظيم القدرات الرقمية للحكومة المصرية كركيزة أساسية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وميكنة كافة الخدمات الحكومية بهدف حوكمة جميع الأنظمة المالية للدولة وارساء دعائم الشمول المالى وضمان تحصيل أموال الدولة

ولفت إلى أن الحكومة ستتمكن من تقديم أعلى مستوى من الخدمات الحكومية المرقمنة عقب الانتهاء من الربط بين العاصمة الادارية الجديدة والجهاز الإدارى ، مشيرا إلى أن ميكنة البيانات والارشفة الإلكترونية والتصدى للتهديدات الالكترونية يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية..

وأشار إلى أن الموازنة الإلكترونية للدولة توفر حاليا مؤشرات دقيقة واحدة عن حجم إيرادات ومصروفات الدولة المصرية ، كما تمكن وزارة المالية حاليا من اعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى نفس يوم اصدار الموازنة العامة للدولة 30 يونيو الجارى .

وزير المالية : 16.2% نموا فى الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022

على صعيد آخر ، كشف عن توحيد جميع الإجراءات الضريبة الموحدة الممولين بداية من اول يوليو المقبل ، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تحقيق نمو بنسبة بلغت 16.2% فى الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مايو 2022 بسبب أعمال الميكنة.

ولفت إلى أنه من المقرر تفعيل منظومة الإيصال الإلكترونى تدريجيا بداية من يوليو المقبل.