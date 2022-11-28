معيط: رقمنة الخدمات المالية والمصرفية و«إي فاينانس» ساهمت في تطويرالمعاشات والمرتبات

قال محمد معيط، وزير المالية، إن جزء كبير من مشاكل مصر والبيروقراطية، ساعد في حلها التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع من رقمنة في كل خدماتنا ومعاملاتنا.

وأضاف معيط خلال جلسة معرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX لمؤتمرCairo ICT، أنه فخور بالاستخدام للوصول للنسخة التاسعة من معرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX.

وتابع أن التحدي هو تحدي تضخم ورفع أسعار وقدرات مالية، وتوازن بين ما تمتلكه وما تستطيع الحصول به على سلع وخدمات.

وذكر أن شركة إي فاينانس من 2007، ذراع قوى بعيد عن البيروقراطية الحكومية، ساهمت في تطوير البرامج والمعاشات والمرتبات وتطوير الإيرادات والمصروفات، لعمل قانون ربط الموازنة العامة للدولة تراه لحظيا، لاتخاذ قرارات سليمة.

وتنعقد فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.