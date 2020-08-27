معيط : تكريم 5 شركات صاحبة أعلى مبيعات في مبادرة مايغلاش عليك‎

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم تكريم أكبر 5 شركات حققت مبيعات من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك»، موضحًا أن تجربة الشراء الإلكتروني عبر الموقع المحدد للمبادرة حققت نجاحًا نسبيًّا، حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وقال الوزير إنه ستتم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر يساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التى يرغبون في شرائها، مع توفير «باركود» بمواصفات كل منتج لتيسير عملية المفاضلة والاختيار.

وأكد الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنهاء شكاوى المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك»، مشيدًا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجَّار والصنَّاع في تذليل العقبات والعمل على تلافي ملاحظات المواطنين، بما يُسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة الرئاسية «مايغلاش عليك».

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن منافذ البيع الخاصة بمبادرة «ما يغلاش عليك» شهدت إقبالًا خلال الفترة الأخيرة، ونتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وزيادة عدد الشركات والتجَّار والصنَّاع الراغبين في الانضمام للمبادرة، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستفادة من هذه التجربة الثرية فى اقتراح العديد من المبادرات الأخرى التى تسهم فى تحريك عجلة التجارة والصناعة بما يُساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والحفاظ على العمالة، بل وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار أحد كبار التجار المشاركين فى المبادرة إلى حرص التجَّار والصنَّاع على الانضمام للمبادرة التى تساعد فى زيادة حجم المبيعات، خاصة فى ظل الخصومات التى تصل إلى 20% على السلع المعمّرة وغير المعمرة وتجذب العديد من المواطنين، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة إضافة منتجات جديدة لقائمة المعروضات، بما يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين.