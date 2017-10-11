معيط: التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني ضمن استراتيجية الدولة

مها أبوودن:أقامت وزارة المالية، ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بنظام التحول الانظمة الإلكترونية، ومناقشة أهدافه وتطبيقه والاستماع إلى المشكلات التى يتم رصدها عند تطبيق هذا النظام الجديد بحضور قيادات وزارة المالية، وهم الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأبو بكر عبد الحميد، رئيس

مها أبوودن:

أقامت وزارة المالية، ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بنظام التحول الانظمة الإلكترونية، ومناقشة أهدافه وتطبيقه والاستماع إلى المشكلات التى يتم رصدها عند تطبيق هذا النظام الجديد بحضور قيادات وزارة المالية، وهم الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إضافة إلى قيادات جامعة القاهرة، وهم الدكتور سعيد الضو نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعيد السيد الأمين العام لجامعة القاهرة وعدد من كوادر جامعة القاهرة.

وأوضح معيط أن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام الـ GFMIS تتمثل في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية، وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية.

وأضاف نائب وزير المالية أننا مع بداية ديسمبر المقبل، سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الحكومية الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام GFMIS.

وأشار معيط إلى أن استراتيجية الدولة المصرية الحالية تقوم علي سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني بدلا من الاعتماد على النظم الورقية والشيكات، كما أن هناك خطوات يتم اتخاذها بجدية تامة فى توفير بيئة العمل المناسبة لهذا النظام الجديد من خلال إحلال وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة من الخارج.

وفى ختام اللقاء تقدم نائب رئيس جامعة القاهرة بالشكر والتقدير لوزارة المالية وجميع العاملين بها على الاستجابة السريعة للحضور لطرح المشكلات والاستماع لهم كما تقدم بالشكر لجامعة القاهرة وقيادتها وكوادرها.