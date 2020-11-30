اقتصاد وأسواق

معيط: الاحتياجات المالية لشراء لقاح كورونا متوفرة ومستعدون للموجة الثانية

قال إنه عندما تم فتح موازنة العام الجديد، خصص الرئيس السيسي مبلغا فيما يتعلق بشراء لقاح كورونا.
المال - خاص 11:29 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 11:29 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الاحتياجات المالية لشراء لقاح كورونا متوفرة مؤكدا الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة “ON”.

وقال إن الحكومة المصرية مرنة جدًا فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن تقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا يشوبه عدم التيقن وهناك حالة من عدم التأكد بخصوص تأثيرات الموقف.

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وأضاف: “نتعامل معها، وإذا تطلب الأمر الدخول بحزم تحفيزية فإننا سنتدخل، وغيرها مثل الانفاق على الصحة فنحن مرنون وجاهزون”.

وتابع: “وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع الموجة الثانية إذا حدثت”. 

وحول مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع جائحة كورونا، أكد وزير المالية أنها كانت خاصة بالعام المالي الماضي، وقد جرى إنفاق 65 مليار جنيه، وتم غلق الموازنة، وعندما تم فتح موازنة العام الجديد، خصص الرئيس السيسي مبلغا فيما يتعلق بشراء لقاح كورونا. 

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وأردف: “الاحتياجات المالية لشراء اللقاح جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدًا لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا

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بقلم المال - خاص

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