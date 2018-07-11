معوقات صناعة الدواء وحريق مستشفى الحسين.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحيالمصالحة الفلسطينية فى "90 دقيقة" على المحور يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ لمناقشة المصالحة الفلسطينية ودور مصر فى تحقيقها وأهم التحديات التى واجهت تحقيقها. ويكشف الدكتور طارق فهمى

رحاب صبحي

المصالحة الفلسطينية فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ لمناقشة المصالحة الفلسطينية ودور مصر فى تحقيقها وأهم التحديات التى واجهت تحقيقها. ويكشف الدكتور طارق فهمى كيف تحققت المصالحة الفلسطينية ودور مصر وحركتى فتح وحماس فى ذلك وتأثيرات المصالحة على اأوضاع فى المنطقة بشكل عام، والأوضاع فى فلطسين بشكل خاص، وكيف ترى إسرائيل هذه المصالحة، ولماذا كانت دائمًا تعمل على عرقلتها.

كما يكشف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاوﻻت إفشال المصالحة الفلسطينية، ودوره فى وضع سيناريوهات بديلة لحل الصراع العربى الإسرائيلى، خاصة في صفقة القرن الشهيرة.



صناعة الفضة والنحاس فى “مساء dmc” يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء Dmc”، فى العاشرة مساءً، صناعة الفضة والنحاس كجزء من الشخصية المصرية، واهتمام المصريين بالمنتجات الفضية والنحاسية جين وراثي.

ويستضيف كمال، في استديو “مساء Dmc”، “أسطوات مصر”، وهل تراجع اهتمام المصريين بالمشغولات الفضية والنحاسية، وهل تواجه الصناعة مشكلات في المنافسة، وكيف يمكن تطوير شكل المنتجات لتواكب العصر.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج، يلتقي كمال، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بعد استجابته لمبادرة أسامة كمال بتوفير مكان لتدريب صُناع الزجاج.

حريق مستشفى الحسين الجامعى موضوع ” مصر النهاردة ” على الاولى

تناقش الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج “مصر النهاردة” على شاشة القناة الأولى، فى العاشرة مساءً، مجموعة من أطباء مستشفى “الحسين الجامعي”؛ لكشف كواليس ما دار في غرف العمليات أثناء حريق المستشفى مطلع الأسبوع الحالي.

معوقات صناعة الدواء موضوع “من ماسبيرو” على الأولى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” الذي يعرض على شاشة القناة الثانية، فى السابعة مساءً، الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، ويدور الحوار عن معوقات صناعة الدواء، وفي الفقرة الثانية من البرنامج يستضيف الكاتب الصحفي جميل عفيفي، ويدور حوار عن المشهد السياسي. البرنامج من تقديم عواطف أبو السعود، هبة رشوان.