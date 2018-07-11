معوقات صناعة الدواء وحريق مستشفى الحسين.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحي
يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ لمناقشة المصالحة الفلسطينية ودور مصر فى تحقيقها وأهم التحديات التى واجهت تحقيقها. ويكشف الدكتور طارق فهمى كيف تحققت المصالحة الفلسطينية ودور مصر وحركتى فتح وحماس فى ذلك وتأثيرات المصالحة على اأوضاع فى المنطقة بشكل عام، والأوضاع فى فلطسين بشكل خاص، وكيف ترى إسرائيل هذه المصالحة، ولماذا كانت دائمًا تعمل على عرقلتها.
كما يكشف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية دور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى محاوﻻت إفشال المصالحة الفلسطينية، ودوره فى وضع سيناريوهات بديلة لحل الصراع العربى الإسرائيلى، خاصة في صفقة القرن الشهيرة.