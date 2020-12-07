معهد CilT الدولي يطلق أول تجمع نسائي لدعم المرأة المصرية في قطاع النقل

أطلق المعهد الدولي للوجستيات والنقل( (CilT، ومقره أنجلترا، أول تجمع نسائي مصري في قطاع النقل واللوجيستيات (wilat )، بهدف تعزيز مكانة المرأة المصرية ودعمها في قطاع اللوجيستيات والامداد.

ومن ناحيتها، قالت زينب عوض،المدير التنفيذي لشركة نهج للتدريب والاستشارات، ورئيس مجلس Wilat،أن المعهد الدولي للوجيستيات أنشيء عام 1919، ويتواجد في 34 دولة حول العالم، منهم أربعة دول عربية وهم السعودية والامارات وعمان ومصر ،ويضم أكثر من 30 ألف عضو في قطاعات الصناعة المختلفة بالموانئ الجوية والبحرية ، الشحن والتخزين، والتي تمثل نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.

وقالت عوض ، في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن المعهد الدولي(CilT) ،أطلق أول تجمع خاصة بالسيدات العاملات في قطاع النقل واللوجيستيات(Wilat) في مصر، السبت الماضي، ضمن 23 مجلس نسائي علي مستوي العالم.

وأوضحت أن (Wilat) أنشيء في عام 2013،وكان أول فرع له في نيجيريا،بهدف تعزيز مكانة المرأة في مجالات النقل واللوجيستيات ، مشيرة الي أن الخطة العامة للدولة لتمكين المرأة المصرية إقتصاديا وسياسيا، ساهمت بشكل كبير في دفع المعهد الدولي الي إطلاق ذلك التجمع بشكل خاص في مصر، حيث أثبتت المرأة المصرية نجاحها وتفوقها مؤخرا في مختلفت المجالات .

واشارت الي أن wilat ، تسعي الي التواصل مستقبلا مع المجلس الاعلي للمرأة ووزارتي التعاون الدولي والتخطيط ، للتعاون في تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجال اللوجيستيات والنقل ، وودعمها في مواجهة الصعوبات من خلال البرامج التدريبية المهنية المتطورة والمؤتمرات السنوية لتبادل الخبرات بين العاملات في القطاع. تدشين مجلس نساء اللوجيستيات والنقل

وشهد تدشين مجلس سيدات اللوجيستيات والنقل ، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس ” بحضور الدكتورة سامية جلال مستسار البنك الدولي لمشروعات وزارة الصحة، والاستاذة نانسي نصير عضو مجلس النواب بمحافظة السويس والدكتورة أميرة مخيمر، مدير مشروعات بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة ندي البرقوقي خبير اللوجيستيات وسلاسل الامداد ومريهان الدريني،مدير التطوير والتسويق بشركة ديناميك للنقل اللوجيستي .

ومن ناحيتها توقعت الدكتوره ندي البرقوقي، خبير اللوجيستيات، حدوث طفرة في مرتبة مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجيستية (LPI) خلال عام 2020، مرجعة ذلك الي صعود مصر في مؤشر التنافسية من المرتبة 113 الي 28، نتيجة كفاءة الطرق والبنية التحتية مما يتوقع انعكاس ذلك علي ترتيب مصر في مؤشر الاداء اللوجيستي العالمي والذي يعتمد علي عدة محاور أهمها البنية التحتية والطرق .

وقالت أن مفهوم اللوجيستيات بدأ يتطور خلال العشر سنوات الاخيرة لذلك كان الاتجاه الي انشاء المجالس المتخصصة في اللوجيستيات والنقل وسلاسل الامداد مشيرا الي أن مجلس wilat ،يسعي حاليا الي تجميع البيانات عن أعداد السيدات العاملة في قطاعات المخازن والنقل، وكافة المجالات اللوجيستية،بجانب توغل المفهوم اللوجيستي في القطاعات المختلفة مثل الطب والصيدلة .

وقالت البرقوقي ، أن مجلس wilatيخطط الي الوقوف علي التحديات التي تواجه المرأة في قطاع النقل واللوجيستيات،تمهيدا للخروج بتوصيات من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات .

وقالت ميريهان الدريني مدير التطوير والتسويق بشركة ديناميك للنقل اللوجيستي ، أن مجلس سيدات wilat يأتي تقديرا لدور المرأة ،وما تقدمه من مجهودات لدعم مشروعات النقل واللوجيستيات على مستوى العالم. خاصة وأن التجارب أثبتت نجاح المرأة في كثير من الاعمال الصعبة موضحة إن المجلس يضم سيدات تعمل في الحكومة وأخريات في القطاع الخاص والجامعات مما يساعد علي زيادة فرص التواصل بين العاملات في القطاع مما يخدم شريحة كبير من المجال اللوجيستي .