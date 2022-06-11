معهد وقاية النبات يوصي باستخدام 5 مبيدات للقضاء على دودة الحشد الخريفية

أوصى معهد وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية مزراعي الذرة بـ 5 مبيدات لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهاجم الذرة في المنيا والفيوم هذه الآونة فضلا عن القصب والقطن وغيرها وهي من أشرس الآفات الخطيرة التي تجابه المحاصيل الاستيراتيجية، مشيرا إلى أنها مقاومة للمبيدات الحشرية لمناعتها القوية وتعد “غول وكابوس” لمزارعي القصب والذرة .

وضمت قائمة المبيدات الموصي بها مبيد “فانتي” و”ابيزو” و”جولد بين” و”سبيدو” و”كوراجن” .

وتلقت وزارة الزراعة طبقا لعدد من المزارعين عدة شكاوي عن مهاجمة دودة الحشد الخريفية لزراعات الذرة الصيفية المبكرة في المنيا التي أثرت على المجموع الخضري هناك .

جدير بالذكر أن منظمة الفاو وقعت وثيقة تعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا والشرق الأدنى، وآسيا حيث تم اختيار مصر كأحد البلدان النموذجية التي نجحت في السيطرة على كبح جماح تلك الآفة خلال السنوات القليلة الماضية .. وذلك لنقل خبرات مصر والتي تعد نموذج لدول تجريبية فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتقوم بدورها فى تنفيذ أنشطة الحراك العالمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمكافحة دودة الحشد الخريفية، حيث يتبع مصر ثلاث دول تجريبية أخرى هي السودان واليمن وموريتانيا.

ويتركز دور مصر حول وضع خطة وطنية للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية وتجريبها فى حقول تجريبية واستعراض النتائج مع شركاء الإقليم، حيث يستهدف المشروع تأسيس وتعزيز آلية تنسيق وطنية فعالة، ووضع حزمة تدابير إقليمية للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، وصياغة خطة عمل وطنية لمدة سنتين.