معهد وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا عن الاستخدام الآمن للمبيدات بسوهاج

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا عن الاستخدام الآمن للمبيدات خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ بمحطة بحوث شندويل بسوهاج وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن البرنامج التدريبي استهدف عدة محاور اشتملت علي مقدمة عن كيمياء المبيدات الحشرية وأسس تقسيم المبيدات والتركيب الكيميائي لبعض المبيدات، علاوة على طرق التطبيق الأمثل للمبيدات.

إضافة إلى التعرف على طرق التنبؤ بمستوى الإصابات الحشرية من خلال المصائد واقتصاديات المكافحة والتكامل بين استخدام المبيدات والمكافحة الحيوية حفاظا علي بيئة زراعية نظيفة وأيضا استخدام بدائل المبيدات كأحد وسائل المكافحة، إلى جانب تأثير العمليات التجهيزية علي خفض متبقيات المبيدات، فضلا عن التدريب العملي الذي تناول أنواع المبيدات المختلفة وكيفية قراءة البطاقة الاستدلالية للمبيدات وأنواع آلات الرش وكيفية استخدام كل نوع منها وكيفية تحضير المبيدات وعمل تركيزات مختلفة منها وطريقة الاختبار علي الآفة وكيفية الفحص بعد التجريب.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأهمية دور المحطات البحثية التدريبي والإرشادي في مختلف المحافظات وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقد شارك فى البرنامج الدكتور أحمد سلام رئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة جامعة سوهاج وأساتذة متخصصون بفرع المعهد بشندويل والدكتور أحمد مزيد والدكتور عصمت السليماني والدكتور صفاء عبدالعزيز والدكتور أحمد جاد بحضور الدكتور أبو بكر عبدالعظيم الدقاق مدير المحطة الإقليمية والدكتور حمدي محروس أبوزهاد مدير محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل والدكتور محسن شحاتة وكيل المحطة للإرشاد والتدريب وعدد كبير من مهندسي الإرشاد والمكافحة وشباب الخريجين وطلبة الجامعات ذات الصلة.

وأضاف الدكتور طارق عفيفي الشيخ وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن هذه الدورة اهتمت بالجانب العملي في الحقل، فضلا عن أنها تأتي في إطار الدور الريادي للمعهد لاستثمار نتائج البحوث العلمية في المجال التطبيقي ولتقديم كل ما هو حديث في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وقد أشرف على إعداد وتنفيذ الدورة دكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بشندويل.