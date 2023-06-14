معهد: معنويات المستثمرين الألمان تتحسن في يونيو لكن التحديات لا تزال قائمة

شهدت معنويات المستثمرين الألمان تحسنا مفاجئا في يونيو الجاري، لكن لا تزال هناك تحذيرات من استمرار التحديات في ظل الصعوبات التي تواجهها القطاعات التي تركز على التصدير نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية.

وظل مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية في المنطقة السلبية عند سالب 8.5 نقطة لكنه ارتفع من سالب 10.7 نقطة في مايو.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز توقع قراءة تبلغ سالب 13.1 لشهر يونيو.

وقال رئيس المعهد أكيم وامباك: “لا يتوقع الخبراء تحسنا في الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام”.

ويأتي التحسن بعد ثلاثة شهور متتالية من التراجع في ظل معاناة ألمانيا من مزيد من التحديات الاقتصادية المستمرة بعدما تفادت أزمة الطاقة التي كانت متوقعة خلال شتاء 2022-2023.