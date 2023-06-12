معهد قرطبة الأزهري يكرم المتفوقين وينظم حفل التخرج السنوي

نظم معهد قرطبة الأزهري ، حفل التخرج السنوي وتكريم المتفوقين للعام التعليمي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على مسرح المدينة التعليمية بأكتوبر.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، والترحيب بالحضور، ثم تلاوة قرآنية، وبعدها تم تقديم فقرات الحفل بكورال براعم رياض الأطفال، وعروض مقتطفات من السيرة النبوية، علماء المسلمين، سفراء الدعوة، وعظماء في حياتنا.

شارك في تقديم فقرات الحفل، عدد من طلاب وطالبات المعهد من المراحل التعليمية المختلفة، وبحضور ممثلين عن الأزهر الشريف وأولياء الأمور، وهيئة التدريس بالمعهد.

جانب من الحفل

وحرص عميد المعهد، عمرو شلتوت، على توجيه التحية للطلاب وأولياء الأمور، وكذلك توجيه لأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد استمرار معهد قرطبة الأزهري، في تقديم رسالته التعليمية، والتي تعتمد على الأساليب الحديثة، والاهتمام بكافة العلوم إلى جانب المناهج الشرعية.

وقام عمرو شلتوت، بتكريم الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تكريم المعلمات بالمعهد، تقديرا لجهودهم في خدمة العملية التعليمية.

وفي كلمتها، وجهت فاتن طلعت، مدير مرحلة رياض الأطفال، الشكر للمعلمات على جهودهم في نجاح الحفل الذي استمر قرابة 7 ساعات، مشيرة إلى أنه جاء نتاج جهود وعمل متواصل خلال الفترة الماضية.

وأشادت أيضا بجهود المعلمات خلال العام الدارسي، وحرصهم الشديد في تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بالطرق الحديثة التي تنمي الفهم وترفع معدلات الإدراك.