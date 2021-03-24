اقتصاد وأسواق

معهد صحة الحيوان يحتفل بعيد الأم ويُكرم نماذج لأيقونة النجاح ونبع التضحية

كرمت وزارة الزراعة عددا من الباحثات في معهد صحة الحيوان
الصاوي أحمد 4:18 م, الأربعاء, 24 مارس 21 4:18 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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احتفل معهد بحوث الصحة الحيوانية بعيد الأم تحت عنوان: “أيقونة النجاح ونبع التضحية” وتاتى هذه الاحتفالية اعترافا بالجميل وتأكيدا على الأهمية القصوى لدور المرأة في الحياة ، موجهاً التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية فى تنمية المجتمع والنهوض به وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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  وأكد الدكتور ممتاز شاهين – مدير المعهد أن المرأة المصرية نموذج مشرف على المستويين المحلى والدولى وأثبتت كفاءة عالية فى كل المناصب التى تقلدتها ، مثنيًا على دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

وأشار شاهين إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير في تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن، موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر فى دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

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وفى نهاية الحفلة قام مدير المعهد بتكريم عدد 16 أما مثالية عن عام 2021 ووجه الشكر والعرفان لكل من شارك وساهم في الاحتفالية.

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بقلم الصاوي أحمد

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