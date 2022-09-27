«معهد جوته» يعلن تقديم 11 منحة لمعلمي وموجهى اللغة الألمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لعدد 11 منحة دراسية لمدرسى ومدربى وموجهى عموم اللغة الألمانية.

وأشارت التعليم الي أن المنح مقدمة من المركز الثقافى الألمانى بالقاهرة (معهد جوته).

وتتضمن المنح المشاركة فى دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التقديم عن طريق ملء استمارة التقديم المتاحة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمعهد: https://www.goethe.de/de/m/spr/unt/for.html.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم 30 أكتوبر القادم، وترسل استمارات التقديم بعد ملئها عبر البريد الإلكترونى الخاص بالمعهد :Stipendien [email protected]

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشروط العامة الواجب توافرها فى المتقدم يتم الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: اhttps://moe.gov.eg/media/l5kkv24l/goethe-institut-2023.pdf