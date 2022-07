معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يستقبل 600 متدرب جديد بمعمل إنترنت الأشياء

استقبل معمل إنترنت الأشياء بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI ما يقرب من 600 متدرب من مختلف المحافظات المصرية، وذلك في إطار فعاليات برنامج التدريب الصيفي التابع للمعهد.

ويشارك الطالب المتدربين على تقنيات إنترنت الأشياء من محافظات عدة مثل الإسكندرية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، المنوفية، قنا، وأسوان وسوهاج إلى جانب القاهرة والجيزة في مختلف الأنشطة التدريبية بالمعمل.

وصرحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ،إن إنشاء هذا المعمل المتميز يأتي بهدف خدمة البرامج الداعمة إيجاد تطبيقات متكاملة من البرمجيات بأيدي الشباب والشركات الناشئة في مجالات متعددة و التي من أهمها تطبيقات المدن والجامعات الذكية بالإضافة إلى تطبيقات تخدم منظومة الصحة، التعليم، النقل، الطاقة، الماء والنظافة.

جدير بالذكر أن المعمل يعد استكمالا وتتويجا للجهود المبذولة من جانب أكاديمية إنترنت الأشياء بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI في الناحية التطبيقية وذلك من خالل البرامج الاحترافية المقدمة مثل برامج الـ 9 أشهر والبرامج المكثفة عبر إتاحة برامج تدريبية إلكترونية غنية بمحتواها العلمي هي الأولى من نوعها في مجال التدريب على إنترنت الأشياء على المنصة التدريبية الخاصة بالمعهد (مهارة–تك).

ويتضمن هذا البرنامج الإلكتروني التعريف بمهارات إنترنت الأشياء مثل: Introduction to IoT IoT Value Chain Application Development Using Master OF Things .