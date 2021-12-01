اتصالات وتكنولوجيا

معهد تكنولوجيا المعلومات يوقع شراكة مع «ريدهات»

لإتاحة المحتوى التدريبي الخاص بالبرمجيات مفتوحة المصدر على منصة المعهد الإلكترونية (مهارة – تك)
المال - خاص 5:16 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 5:16 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أبرم معهد تكنولوجيا المعلومات شراكة جديدة مع شركة ريد هات Redhat العالمية المتخصصة بمجال البرمجيات مفتوحة المصدر.

وتهدف الشراكة إلى إتاحة المحتوى التدريبي الخاص بالبرمجيات مفتوحة المصدر على منصة المعهد الإلكترونية (مهارة – تك).

كذلك تهدف الشراكة اعتماد متدربي هذا المسار في مختلف الجامعات المصرية، وكذلك إنشاء مسارًا لحصول طلاب المعهد على شهادات Redhat مفتوحة المصدر بما لها من قيمة سوقية محلية وعالمية.

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وقالت هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن تلك الشراكة تعبر عن مدي رغبة المعهد في تطوير مهارات طلابه في تقنيات Redhat مفتوحة المصدر لمواكبة متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة بين التعليم التقني والصناعة.


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بقلم المال - خاص

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