معهد تكنولوجيا المعلومات يوقع اتفاق شراكة مع MCS لتدريب كوادر في الأمن السيبراني

شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS بهدف إطلاق برنامج تدريبى مشترك لإعداد كوادر متخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى ومراكز البيانات.

جاء ذلك أمس السبت خلال افتتاحه قمة مستقبل مراكز البيانات التي تنظمها شركة MCS خلال الفترة من 22 إلي 23 مايو الجاري وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات MCS المنظمة للقمة بحضور عدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الشرق الأوسط لأنظمة الاتصالات.

وعلى هامش فعاليات القمة؛ عقد الوزير لقاء مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة مراكز البيانات وحلول التخزين والأمن السيبرانى، حيث استعرض فرص الاستثمار المتنوعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الاستثمار فى مراكز البيانات؛ فى ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية فى هذه الصناعة.