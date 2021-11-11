معهد تكنولوجيا المعلومات ينضم إلى برنامج أمازون ويب سيرفيسز

انضمّ معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) إلى برنامج أمازون ويب سيرفيسز (AWS Academy)؛ وذلك لإتاحة المحتوى التدريبي الخاص بتكنولوجيا الحوسبة السحابية. وقال المعهد، في بيان صحفي، اليوم، إن برنامج أمازون ويب سيرفيسز يتيح للمتدربين من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) فرصًا لتعزيز حصولهم على مِهن تكنولوجيا المعلومات المتسارعة الطلب في هذا التخصص.

جدير بالذكر أن خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة متسارعة النمو في الأسواق العالمية والعربية، مما يدفع المؤسسات التدريبية والتعليمية لتمكين كوادرها بمهارات هذه التقنية.

يأتي هذه الانضمام ليستفيد بها متدربو المعهد من خلال إتاحة المحتوى والدعم والتوجيه والتعليم العملي من خلال معامل البرنامج (AWS Academy Learner Labs)، وكذلك مسار لمتابعة شهادات أمازون ويب سيرفيسز بما لها من قيمة سوقية محلية وعالمية.

كيفية الا ستفادة من خدمات المعهد المتنوعة فى هذا التخصص:

يمكن للشباب الاستفادة من هذا البرنامج من خلال منح معهد تكنولوجيا المعلومات التخصصية فى هذا المجال.

منحة التدريب الاحترافي (9 أشهر)، والتي تعلن في شهر يوليو من كل عام، ومنحة التدريب المكثف (3 أشهر) كل ربع سنة، (انتظروا الميعاد المقبل في فبراير 2022).

كذلك يمكن للمتدربين البدء الآن من خلال التعرف على حزم المسارات التدريبية الداعمة لهذا التخصص على منصة المعهد الإلكترونية (مهارة– تك) متضمنة

AWS Academy Cloud Foundations – AWS Academy Cloud Architecting

AWS Academy Cloud Developing – AWS Academy Cloud Operations

AWS Academy Machine Learning Foundations