معهد تكنولوجيا المعلومات ينتهي من تدريب ألف طالب أزهري

انتهي معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تقديم حقبة من البرامج التدريبية لشباب جامعة الأزهر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن البرامج التدريبية لطلاب جامعة الأزهر ركزت على الربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر.

وأضافت صالح أن المعهد عقد تدريبا مكثفا لـ 1000 طالب وطالبة من مختلف الكليات الأزهرية مثل الهندسة والعلوم والتجارة بما يقرب من 1300 ساعة تدريبية على المهارات التكنولوجية من أجل رفع كفاءاتهم وتمكينهم من شغل وظائف المستقبل”.

وشملت برامج التدريب تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وبرمجة المواقع، وتطبيقات المحمول، والتصميم الرقمي، والمصادر المفتوحة، وقواعد البيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن البرنامج قدم نموذجا للتدريب المتكامل بما يشمل المحاضرات المباشرة وعبر الإنترنت بجانب التدريب العملي وختاما بمشاريع تخرج بالتعاون مع القطاع الخاص بما يضمن تنمية المهارات العملية والشخصية لشباب جامعات الأزهر في جميع محافظات مصر وإعداد جيل متطور قادر علي المنافسة المحلية والدولية وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مصر الرقمية” والتي تسعى لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر في مايو من العام الماضي للتعاون في عدد من المسارات، منها المسار التدريبي والذي اضطلع به معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والذي يستهدف تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات والخريجين على متطلبات سوق العمل.