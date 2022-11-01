معهد تكنولوجيا المعلومات ينتهي من تدريب الدفعة الأولى لأكاديمية البرمجيات

أنهى معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) تدريب الدفعة الأولى من أكاديمية البرمجيات وأمن المعلومات، وذلك ضمن الشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات التكنولوجية المتنوعة.

أسفر التدريب عن أكثر من 600 ساعة تدريبية على مدار 6 أشهر لعدد من خريجّي مختلف الكليات في عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجيات، وتطبيقات الويب، وأمن المعلومات.

وقالت إنجي وهدان، مدير قطاع الموارد البشرية في البنك العربي الأفريقي الدولي، إن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات “ITI” أثمر عن تأهيل وتدريب فريق من الكوادر البشرية على أعلى مستوى،

وهو ما أسفر عن تعيين 100% من المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب في فروع البنك العربي الأفريقي المختلفة، وهو الأمر الذي يعكس مدى أهمية التدريب وتطوير مهارات الكوادر البشرية للحصول على فرصة عمل مناسبة.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يقوم المعهد بالإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المشترك مع البنك العربي الأفريقي الدولي.