معهد تكنولوجيا المعلومات ينتهي من تدريب 10 آلاف شاب

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات “ITI” إنه في غضون هذا الصيف أنهي معهد المعسكرات الصيفية لما يقرب من 10 آلاف مستفيد من شباب الجامعات من مختلف الكليات الهندسية والفنية خلال تواجد المعهد بمحافظات القاهرة، أسيوط، الإسكندرية والإسماعيلية ومن داخل مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بمحافظات أسوان، المنصورة، المنوفية، المنيا، سوهاج وقنا”.

وأوضحت قائلة، “ترك الأثر” عنوان هام يحرص معهد تكنولوجيا المعلومات ITI على ترسيخه وتعظيمه لدى شبابنا من خلال الخدمات التدريبية المقدمة من خلال المعهد”.

وأضافت: “تكمن الأهمية الأولي للمعسكرات الصيفية في إحداث أثر من ناحية الجاهزية المبكرة والقدرة التطبيقية لشباب الجامعات للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهارات العمل الحر”.

ولفتت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI إلى أن المعسكرات الصيفية تقام بشكل سنوي على مدار ثلاث أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) على أحدث التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل أمن المعلومات، الفنون الرقمية، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي والبرمجيات وغيرها من التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل.

يأتي هذا في إطار خطة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لإعداد الكوادر المصرية الشابة بالقدرات الرقمية والقادرة على المنافسة المحلية والدولية وذلك انسجاما مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مصر الرقمية” والتي تسعى لتعزيز المهارات الرقمية للشباب.