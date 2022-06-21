معهد تكنولوجيا المعلومات يفتح باب التقديم لبرنامج E-mobility

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاقه برنامج “التنقل الالكتروني E-mobility”، بهدف تأهيل عدد من المتخصصين فى هذا المجال وتلبية احتياجات السوق المتزايدة له.

يأتي ذلك بالتعاون مع شركة Brightskies في تقديم حلول تكنولوجية للتحول الرقمي تتوافق مع احتياجات بيئة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن البرنامج يستهدف تدريب عدد محدود من خريجي الكليات الهندسية او ما يعادلها على تقنيات E-mobility.

ويستهدف المعهد من خلال البرنامج في مرحلته الأولى تدريب خريجي كليات الهندسة وما يعادلها بالاقسام التالية فقط:

القوى الكهربائية

الهندسة الكهروميكانيكية

هندسة الإلكترونيات

هندسة الميكاترونكس

هندسة الحاسبات

وأضافت هبة صالح أن مدة التدريب ستكون أكثر من 400 ساعة تدريبية تغطي المجالات “إلكترونيات القوى، أنظمة المركبات الكهربائية، أساسيات الأنظمة المدمجة.

على أن يتم اختبار المتقدمين لبرنامج التدريب في مجالات “إلكترونيات القوى، تحليل الدوائر المتقدمة، Three phase circuits، آلات التيار المستمر، أساسيات الأنظمة المضمنة، أساسيات البرمجة وهيكل البيانات والخوارزمية”.

المؤهلات المطلوبة للتقديم للبرنامج:

أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الهندسية للجامعات المصرية

أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد على الأقل

أن يكون حديث التخرج (بحد أقصى 5 سنوات من التخرج – من 2018 إلى 2022)

اجتياز جميع اختبارات القبول والمقابلات الشخصية المطلوبة

التدريب سيكون بفرع المعهد الرئيسي بالقرية الذكية