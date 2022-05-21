معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق مبادرة «شغلك من بيتك» في عدد من محافظات الدلتا والصعيد

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة “شغلك من بيتك” في فروعه بمحافظات المنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

وتشمل المبادرة التدريب عبر الإنترنت من خلال دورات مجانية على منصة “مهارة-تك”، والإرشاد والتوجيه من قبل خبراء مستقلين، إضافة إلى توفير مساحات للعمل الحُر في بعض فروع المعهد.

ويقدم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI خدمة لكل الـ Freelancers في معظم فروعه حول الجمهورية، وهي خدمة الـ Freelancing Zones للعمل من خلالها.

ويتيح معهد تكنولوجيا المعلومات ITI الـ Freelancing Zones في فروعه بمحافظات (المنصورة، المنوفية، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) وقريبا سيتم افتتاحها في باقي المحافظات.ويتم من خلال الـ Freelancing Zones التدريب والتوجيه للشباب عن طريق 3 أهداف رئيسية:- التدريب عبر الإنترنت من خلال دورات مجانية على منصة MaharaTech.- الإرشاد والتوجيه من قبل خبراء مستقلين.- مناطق العمل الحر المتوفرة في بعض فروع المعهد.