اتصالات وتكنولوجيا

معهد تكنولوجيا المعلومات يدرب 1500 شاب سعودي على مهارات العمل الحر

إتاحة المحتوي التدريبي لأكثر من 300 ألف مستفيد عبر منصة مهارة تك
محمود جمال 12:14 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 12:14 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI عن تقديم برنامج العمل الحر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تدريب 1500 متدرب، وذلك لتأهيل ودعم العاملين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة عدد العاملين السعوديين في مجال العمل الحر.

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

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وساهم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في تدريب نحو 6,000 خريج ومتدرب عبر البرامج التدريبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة المحتوى التدريبي ووصوله لما يزيد عن 300000 مستفيد عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكتروني “مهارة تك”.

وتتضمن خطة المعهد تبنى آليات التعلم المدمج عبر البرامج التدريبية المباشرة والتي تشمل التدريب الاحترافي والتدريب المكثف للخريجين ومعسكرات التدريب الصيفية لطلبة الجامعات، وإتاحة المعرفة والمحتوى عبر منصته للتعلم عن بعد (منصة مهارة تك) والتي تقدم خدمات التوعية المهنية للشباب المصري، والتدريب في أحدث الموضوعات من خلال محتوى غنى مقدم من منصات عالمية وآخر من خبراء مصريين من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى حزمة من الشراكات مع عدد من الشركات التكنولوجية في مجالات أمن المعلومات، والبرمجيات مفتوحة المصدر، وتوكيد الجودة والاختبارات، والحوسبة السحابية وغيرها من التخصصات ذات الطلب المتسارع.

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وقد عقد المعهد في هذا الإطار شراكات مع كبرى الشركات العالمية للتدريب على مختلف المسارات، ومن هذه الشراكات، اعتماد المعهد كأول مركز تدريبي لشركة آبل في أفريقيا وكذلك شراكة مع شركة ريد هات لتدريب الشباب على البرمجيات مفتوحة المصدر.

كما تتضمن خطة معهد تكنولوجيا المعلومات إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إنشاء قاعدة من المدربين المعتمدين (Tech Ambassadors) فى التخصصات ذات الطلب المتسارع والحديث لخدمة التوسعات الجغرافية التى يساهم بها المعهد من خلال تواجده فى مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا).

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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