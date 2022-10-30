معهد تكنولوجيا المعلومات يختتم فعاليات Run Double Jump 2022 للألعاب الإلكترونية

انتهت أمس فعاليات Run Double Jump 2022 للألعاب الالكترونية والتي استضافها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك للعام السابع على التوالي. وتقام فعاليات Run Double Jump 2022 لمطوري الألعاب الإلكترونية تحت إشراف ال IGDA Egypt Chapter التي تقوم أيضا بتنظيم Global Game Jam، وهو أكبر هاكاثون في العالم يركز على تطوير الألعاب الالكترونية في جميع أنحاء العالم.

قالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، إن فعاليات Run Double Jump 2022 التي استضافها المعهد تهدف إلى دعم مطوري الألعاب الالكترونية وتنمية الصناعة والتي تعد واحدة من الصناعات الواعدة بمجال تكنولوجيا المعلومات فضلا عما تمثله كقوة ناعمة تسهم في تكوين وجدان شبابنا وأطفالنا.

أضافت صالح، أن الفعاليات تقام على مدار يوم كامل وتقوم كل شركة من الشركات العارضة باستعراض اللعبة التي قامت بتطويرها ليقوم المشاركين من ممارسي اللعبة بالتصويت لاختيار أفضلهم، على أن تقوم لجنة تحكيم مشكلة من عدد من خبراء صناعة الألعاب الإلكترونية وبمشاركة ممثلين من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI باختيار فائز أخر.

من جانبها قالت المهندسة ياسمين دياب مدير أكاديمية الالعاب Interactive Media & Game Development Academy Game في معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، إن الهدف من الهاكاثون هو دعم صناعة الالعاب الالكترونية. أضافت دياب أنه تم تقدم أكثر من 22 مطور ألعاب مستقل “indie game developer” للهاكاثون، وتم تصفيتهم إلى 12 شركة عارضة، يتم اختيار 2 منهم فائزين، على أن يحصل الفائز الذي تختاره لجنة التحكيم على الدعم الفني والمشاورات التقنية اللازمة لدعم فريق العمل في تحسين اللعبة.

وقالت دياب إن لجنة التحكيم في ختام الفعاليات اختارت لعبة (necrowave) كأفضل لعبة مشاركة بين الشركات العارضة، فيما اختار المشاركين بالهاكثون لعبة السايس كأفضل لعبة.

من جانبه قال سيف عبد الباقي الشريك المؤسس لشركة “كويك ساند ستديو”، احدى الشركات المشاركة في الهاكاثون، إن مثل هذه الفعاليات تساهم في اكتساب الخبرات وإحداث تبادل للخبرات بين مطوري الألعاب الإلكترونية.

وشرح عبد الباقي اللعبة التي تطورها الشركة قائلا: “هي واحدة من الألعاب القتالية التي تقدم أفضل أداء من حيث الجرافيك بما يضاهي الواقع الفعلي، كما أن اللعبة تعكس الهوية المصرية، حيث تجسد الجهود التي يقوم بها الجيش المصري في مواجهة الإرهاب”.

جدير بالذكر أن فعاليات Run Double Jump 2022 أقيمت بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بهدف دعم صناعة تطوير الألعاب الالكترونية، وتنمية الشركات الناشئة بهذا المجال، وشاركت في لجنة التحكيم والتنظيم شركة 2024 لتطوير الالعاب الالكترونية وهي احدى الشركات التي أسسها مجموعة من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات من الشباب وايضا شركة Instinct Games وهي من الشركات العاملة في صناعه الالعاب في مصر.