اتصالات وتكنولوجيا

معهد تكنولوجيا المعلومات يتعاون مع «أوتوديسك» لدعم العاملين بمجال «3D art and VFX»

نقل الخبرات بين الفنانين التقنين في هذه المجالات في المجتمع المصري والعربي
المال - خاص 11:27 م, الخميس, 16 ديسمبر 21 11:27 م, الخميس, 16 ديسمبر 21

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يستضيف معهد تكنولوجيا المعلومات ITI غدا الحدث الأول لفعاليات مجتمع أوتوديسك بالعربي بهدف دعم خبرات العاملين بمجال 3D art and VFX، وذلك بالتعاون بين قسم الفنون الرقمية والتصميم بمعهد ITI وشركة أوتوديسك.

وتهدف الفاعلية التي تقام غدا الجمعة بمقر المعهد بالقرية الذكية، إلى نقل الخبرات بين الفنانين التقنين في هذه المجالات في المجتمع المصري والعربي، ومن المقرر أن يستضيف الحدث الأول شركة Trend VFX المصرية.

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ومن المقرر أن يتم شرح كيفية تنفيذ مجموعة من المؤثرات والخدع البصرية المركبة التي تمت في بعض الأعمال الفنية المصرية الشهيرة مثل مسلسل الاختيار ولعبة نيوتن وفيلم ماكو.

وسيكون من بين الحضور عدد كبير من فناني الـ 3D art and VFX في مصر، كما يحضر الفاعلية المهندس حازم عادل مدير مجتمع أوتوديسك العربي والألماني، ومصطفى عزب قائد مجموعة أوتو ديسك العربية، وأحمد كمال الشيخ رئيس قسم الفنون الرقمية والتصميم بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

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ويشارك من شركة Trend VFX محمد طنطاوي الشريك المؤسس وفنان المؤثرات المصري المشهور وأحمد شحاتة (الفنان المصري العالمي والشريك المؤسس في Trend VFX) ومجموعة من أهم الفنانين الرقميين في شركة Trend VFX.

تقام الفعالية غدا 17 ديسمبر بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بداية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء.

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بقلم المال - خاص

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