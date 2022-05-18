معهد تكنولوجيا الأغذية يبحث مع خبراء إسبان تعظيم الاستفادة من منتجات الألبان

استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفد من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى ممثلا فى الدكتور/ أمجد القاضى وبصحبته Dr. Francisco Javier Felipe و MS. Elena Maria Diaz خبراء إسبان فى مجال تعظيم الاستفادة من شرش اللبن ومنسقا مشروع الابتكارات فى منتجات الألبان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة البحر المتوسط والذى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى لمصانع الألبان الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخال تقنيات حديثة لتعظيم القيمة المضافة لشرش اللبن كأحد النواتج الثانوية الناتجة عن صناعة الجبن.



وكان فى استقبال الوفد الدكتور/ شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور/ السيد فرحات وكيل المعهد للإنتاج والدكتور/ عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب و الدكتور/ إسحق الحديدى مدير المكتب الفنى والدكتور/ عصمت على السيد باحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان.



وبدأ الاجتماع بعرض تقديمى لرؤية ورسالة المعهد والتعرف على أقسامه المختلفة وكذلك أنشطته فى المجال البحثى والإرشاد والتدريب والإنتاج ودوره فى خدمة المجتمع ثم تلا ذلك عرض عن صناعة الألبان فى مصر و دورالمعهد فى تطوير هذه الصناعة وقد تم مناقشة بين الجانبين عن إمكانية المعهد للتعاون مع الجانب الإسبانى فى مشروع تعظيم الاستفادة من شرش اللبن.



كما بحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة فى العديد من المشروعات المستقبلية المدعومة من الاتحاد الأروبى فى مجال التصنيع الغذائى وفى نهاية الزيارة تم اصطحاب الوفد لزيارة أقسام ومعامل المعهد المختلفة للتعرف على إمكانيتها حيث أشاد الوفد بإمكانيات و قدرات المعهد للتعاون فى المشروع الجارى والمشروعات المستقبلية.

وفي سياق متصل نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى داخلى لقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية بعنوان متطلبات كفاءة المعامل طبقا لمواصفة ” ISO/IEC 17025:2017 ” بالقاعة الرئيسية بالمعهد تحت رعاية وإشراف د شاكر عرفات مدير المعهد والدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.



يهدف البرنامج الى تعريف المتدريبين على مواصفة أيزو 17025( ISO/IEC 17025:2017)‏ أو المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة هي المواصفة الخاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة والتي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) مع اللجنة الدولية الكهروتقنية.