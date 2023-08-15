معهد تكنولوجيا الأغذية بـ«الزراعة» يواصل التدريب المجانى لطلاب الجامعات

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة، مواصلة سعى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل فى مجال التصنيع الغذائى ونظم جودة وسلامة الأغذية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبإشراف د عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز حيث يواصل المعهد للأسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية.



وأشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد إلى أن المعهد ينظم خلال هذا الأسبوع برنامج تدريبى لعدد 180 طالبا وطالبة من قسمى الصناعات الغذائية و التكنولوجيا الحيوية لكلية الزراعة جامعة بنى سويف و جامعة أكتوبر التكنولوجية، حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى.

كما تناولت المحاضرة أيضا التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية و رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية وكوفيد-19 والحرب الروسية الاكرانية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم والأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف .



من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد، أن البرنامج التدريبى يهدف الى زيادة وعى الطلاب بالثقافة الغذائية والتصنيع الغذائى و تنمية قدراتهم و رفع كفائتهم فى مجال تصنيع و حفظ الأغذية، حيث يتضمن البرنامج التعرف على التقنيات الحديثة فى حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال التداول والتصنيع و الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة و التدريب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لتدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.