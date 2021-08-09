الإسكندرية

معهد تدريب الموانئ ينفذ دورة تدريبية لشركة العلمين للطباعة ببرج العرب

ضمن استمرار التعاون بين معهد تدريب الموانيء ومركز تحديث الصناعة
السيد فؤاد 1:42 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 1:42 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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قام معـهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعقد دورة تدريبية بعنوان إدارة سلاسل الإمداد” لشركة العلمين باك للطباعة والتغليف “لعدد من العاملين بالشركة، وذلك عبر الحصول على الدعم المقدم من مركز تحديث الصناعة ، حيث تعد الشركة مُسجلة بمركز تحديث الصناعة.

وقد تم تنفيذ البرنامج بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب في الفترة من 1 أغسطس 2021 وحتي 10 أغسطس 2021 وحاضر البرنامج أشرف خليل وقد أشاد قيادات الشركة والمتدربين بتنظيم البرنامج والمادة العلمية المقدمة والمحاضر.

وأكد خليل أن تلك الدورة تأتي من منطلق سعي معهد تدريب الموانئ لمواكبة كل جديد بهدف تنمية وتطوير الكوادر البشرية في مصر والمنطقة العربية، وإنطلاقاً من كون معهد تدريب الموانئ أحد أهم بيوت الخبرة في مصر والشرق الأوسط في مجال التدريب بما يملكه من إمكانيات تدريبية هائلة تعتبر هي أحدث أساليب التدريب في العالم مما سيسهم وبشكل فعال في زيادة كفاءة العاملين بالشركات.

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وأوضح أن معهد تدريب الموانئ تم اعتماده مؤخرا كجهة تدريبية لتقديم خدمات تدريبية لدي مركز تحديث الصناعة – التابع لوزارة التجارة والصناعة في مجال البرامج الهندسية والبرامج اللوجيستية المسجلة ضمن برامج مركز تحديث الصناعة والتي تتضمن 29 برنامج تدريبي في التخصص الهندسي واللوجيستي.

وتضم تلك البرامج كل من  السلامة في العمل على الارتفاعات (السقالات) ، و أساسيات التحكم الكهروهيدرولكي، والرفع والتصبين، والتدريب على فني صيانة المعدات الميكانيكية لأوناش الشوكة، بالاضافة إلى الصيانة الوقائية المخططة باستخدام الحاسب الآلي، وفني تشغيل أوناش الشوكة/ معدات مناولة الحاويات، وصيانة وإصلاح محركات الديزل.

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كما تشمل البرامج تخطيط الصيانة الوقائية للمعدات، وفني صيانة وإصلاح المضخات، والسلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية، والسلامة والصحة والمهنية، وتحليل واكتشاف الاعطال، وصيانة الآليات والمعدات، وفني صيانة وإصلاح المعدات الكهربائية، وأساسيات التحكم الآلي المبرمج، وتدريب فني لحام مبتدئ ، وتدريب فني صيانة وإصلاح كهربائيات أوناش الشوكة (تأهيل) .

كما يتم تدريب فني صيانة الديزل والمولدات (فنيون) ، وفني تشغيل المعدات الميكانيكية، والميكاترونكس (فنيون) ، وفني صيانة المعدات الهيدروليكية (تأهيل) ، بالاضافة إلى فني صيانة وإصلاح معدات وأجهزة التبريد والتكييف، وقراءة الرسومات المخططات الهيدرولكية، وإدارة مناولة البضائع و مشرف تخزين، والتخليص الجمركي، وإدارة سلاسل الإمداد، وتأهيل عاملين لإدارة النقل البحري واللوجستيات، بالاضافة إلى تنظيم إدارة المشتريات والمخازن ومراقبة المخزون.

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يذكر أن المعهد قام بتنفيذ عدة برامج تدريبية لعدد من الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعدة محافظات منها سوهاج والمنيا ومدينة برج العرب.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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