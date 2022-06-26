معهد تدريب الموانئ ينفذ دبلومة في مجال الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع إسبانيا

أعلن معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن مشاركة خبراء في مجال الهيدروجين الأخضر من إسبانيا ومصر، وذلك في مستهل تنفيذ دبلومة بعنوان (الهيدروجين الأخضر، الاتجاهات والمستقبل – رسم الطريق إلى الأمام نحو موانئ وأساطيل شحن عالمية مستدامة) .

وأشار الأستاذ الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد إلى أنه تم بدء فعاليات الدبلومة بالتعاون مع مؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني (Fundación Valencia port ) خلال الفترة من الأحد 26 يونيو إلى الخميس 30 يونيو 2022 بحضور (58) دارسا من مصر، السعودية، العراق، ليبيا، اليمن، الأردن.

يأتي ذلك في إطار التعريف بالهيدروجين الأخضر وأهميته كمصدر واعد للطاقة الصديقة للبيئة في المستقبل، وذلك في ضؤ حالة الاهتمام بنشاط الهيدروجين الأخضر، إذ قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال يونيو الماضي بتوقيع أول مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات، وذلك مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة فى تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر فى المنطقة الاقتصادية.

وفي نفس السياق عقد معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية العربية اجتماعا اليوم لبحث التعاون مع شركة موانئ قطر في مجال تدريب العاملين بالموانئ والبحوث والاستشارات البحرية.

وتم عقد اجتماع اليوم بمشاركة الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد، ودكتور احمد عثمان عميد مركز البحوث والاستشارات اجتماع مع وفد من شركة موانئ قطر، وتناول الاجتماع إلقاء الضوء على إمكانيات المعهد التدريبية وكذا مركز البحوث بهدف تحقيق أقصى استفادة من خبرات المعهد والمركز في مجال تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري، كما تم التعرف على احتياجات الشركة التدريبية والوقوف على متطلباتهم بهدف بتوفير دورات وبرامج تدريبية متخصصه تلبي احتياجات الشركة.

وأشار عميد معهد تدريب الموانئ إلى أن ذلك يأتي في إطار دور كيانات الأكاديمية لتوفير خدمات التدريب والاستشارات لكافة الموانئ والشركات الملاحية العربية.

وفي نفس السياق أعلن معهد تدريب الموانئ أمس أن الموانئ العالمية والمنظمات المعنية بالنقل البحري احتلفت أمس بـ“اليوم الدولي للبحارة” والذي يصادف كل عام في الخامس والعشرين من يونيو؛ وذلك بالتذكير بقيمة وأهمية فئة مهمة وشريحة واسعة من العمالة النشطة في عالمنا، وتعد هذه الفئة تواجه تحديات ومخاطر كبيرة؛ خاصة فى ظل الكوارث والتحديات الطبيعية الكبرى، التي تجبرهم على الانقطاع عن أسرهم وأوطانهم لفترات طويلة.

وبدأ الاحتفال بيوم البحارة لأول مرة عام ٢٠١٠؛ حيث قررت المنظمة البحرية الدولية إطلاق مبادرة عالمية للاحتفال بالبحارة في جميع أنحاء العالم، وحددت ٢٥ يونيو لليوم العالمي للبحارة؛ للاعتراف بأن كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية، قد تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالنقل البحري، وفي عام ٢٠١١ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال رسمياً باليوم الدولي للبحارة؛ تقديراً للمساهمة الكبيرة التي يقدمها كل بحار حول العالم.

من ناحية أخرى شهد معهد تدريب الموانئ خلال اليومين الماضيين زيارة وفد من شركة (BSM) القبرصية مكون من ثناسيس پانايوتسبولوس، والسيد چاشوا نيل آدو ” مسئولي الشركة، حيث كان في استقبالهم علاء محمود مرسي عميد المعهد وعدد من مراكز المسؤوليه بالمعهد، حيث تم اصطحاب الوفد إلى مكتب عميد المعهد للترحيب بهم ومناقشة بعض المسائل ذات الإهتمام المشترك، منها كيفية استفادة الشركة من العمالة البحرية المدربة من خريجي المعهد للعمل على متن السفن التابعة للشركة حيث تدير الشركة أسطول بحري ضخم مكون من 600 سفينة، كما شملت الزيارة تفقد مجمع المحاكيات والإدارة الإلكترونية والمعامل والورش بالمعهد.