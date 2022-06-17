معهد تدريب الموانئ ينفذ دبلومة عن الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع ميناء فالنسيا الإسباني

أعلن معهد تدريب الموانئ أنه سيتم تنفيذ دبلومة عبر المعهد بمشاركة خبراء ومحاضرين في مجال الهيدروجين الأخضر من إسبانيا ومصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني، وذلك بعنوان (الهيدروجين الأخضر، الاتجاهات والمستقبل ورسم الطريق إلى الأمام نحو موانئ وأسطول شحن عالمية مستدامة).

وأكد مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ أن الدراسة ستبدأ يوم 26 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يحصل الدارس على شهادة دولية مهنية معتمدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومؤسسة ميناء فالنسيا الإسباني.

وأضاف المصدر أن هذا يأتي وسط حالة الاهتمام بنشاط الهيدروجين الأخضر، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت خلال يونيو الماضي بتوقيع أول مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات، وذلك مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة فى تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر فى المنطقة الاقتصادية.

ويبلغ حجم الاستثمارات نحو 4 مليارات دولار فى منطقة شرق بورسعيد، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

ويأتى التوقيع فى ظل جهود الهيئة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية، خاصة أن هذا المجال هو أحد القطاعات المستهدفة للهيئة تبعاً لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، وكذلك تزامناً مع استضافة مصر قمة تغير المناخ فى نوفمبر المقبل، فضلاً عن أن هذه الصناعات ترتكز على توافر مقومات تمتلكها المنطقة الاقتصادية، خاصةً تلك التى تتمتع بها منطقتى السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين؛ حيث ملاصقة الميناء للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل من عمليات تموين السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية.

وفي نفس السياق أوضح المصدر أن قيادات معهد تدريب الموانئ استقبل وفدا من المجموعة المصرية لمحطات الحاويات (تحيا مصر) بميناء الإسكندرية، وذلك للتعرف على آخر المستجدات في أسلوب الاختبارات المقرر عقدها لشغل عدد من الوظائف بالمحطة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد وعدد من مراكز المسؤولية، حيث قام الوفد بزيارة مجمع المحاكيات والمعامل والورش بالمعهد، حيث يأتي ذلك في اطار دور المعهد في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري للشركات المصرية والعربية.

وأشار المصدر إلى أن المعهد يقوم حاليا بتنفيذ دورة بعنوان “تطببقات عملية للتعامل مع قواعد البيانات ACCESS “، وذلك لمتدربين من مختلف الشركات والهيئات البحرية، وذلك بمقر معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وفي نفس السياق شارك الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد عبر البث المباشر وبحضور ممثلين من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، لبنان، الأردن، وتونس، مؤخرا في فعاليات إجتماعات لجنة إدارة مشروع (Yeb-Med) لتأهيل وتوظيف شباب الخرجين للعمل في الموانئ البحرية والتابع للاتحاد الأوروبي، لمناقشة أنشطة المشروع خلال الفترة القادمة.

كما أنه في إطار التعاون بين معهد تدريب الموانئ (PTI) وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT) وقع الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد مؤخرا بروتوكول تجديد التعاون بين المعهد والشركة للسنة الثامنة (التدريب من أجل التشغيل) حيث يتم تدريب شباب الخريجين من أبناء بورسعيد لمدة عام بالشركة بمكافأة شهرية مع تعيين المتميزين منهم بشركة قناة السويس للحاويات.

ولفت المصدر إلى أنه استكمالاً للتعاون بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية والمنطقة الحرة بمصراته بدولة ليبيا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لمنتسبي المصلحة، استقبل المعهد صباح مؤخرا مجموعة جديدة من منتسبي المنطقة الحرة بمصراته الليبية للالتحاق بعدد من البرنامج التدريبية.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.