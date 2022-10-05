معهد تدريب الموانئ ينفذ دبلومة عن «التشغيل الأمثل لمحطات الحاويات»

يبدأ معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ” في تنفيذ دبلومة بعنوان “التشغيل الأمثل لخدمات الموانئ ومحطات الحاويات” وذلك بالتعاون مع معهد شنغهاي الدولي للنقل البحري بالصين.

وحسب منشور صادر عن معهد تدريب الموانئ اطلعت عليه ” المال ” فمن المقرر أن تبدأ الدراسة من يوم الأحد 13 حتى 17 نوفمبر المقبل.

كما أن هذا يأتي في ضوء أن التحدي الأكبر الذي تواجه الموانئ ومحطات الحاويات مؤخراً هو تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية للوصول للوضع الأمثل، خاصة في ظل بيئة تنافسية ومع ظهور الرقمنة والحوكمة الذكية وأنظمة التحول الأخضر.

وأكد المنشور أنه قد أصبح من الضروري أن تقوم الموانئ ومحطات الحاويات بتطوير استراتيجيات إدارتها لتخطيط السعة الاستيعابية للخدمات وإعادة تصميم البنية التحتية من أجل تحقيق وتعظيم الاستفادة من مختلف العمليات والخدمات.

وذكر معهد تدريب الموانئ أن معهد شنغهاي الدولي للنقل البحري بالصين واحد من الكيانات الرائدة في تدريب الموانئ ونقل الخبرات الدولية، وتطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ والهيئات والشركات العاملة فى مجال الموانئ والنقل البحري.

وسوف يتم من خلال الدراسة مناقشة موضوعات تتعلق بالاستفادة المثلى من تشغيل الموانئ ومحطات الحاويات، ونمذجة ومحاكاة تشغيل محطة الحاويات، وتخطيط وإعادة تصميم البنية التحتية والمرافق للموانئ ومحطات الحاويات لتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما سيتم مناقشة تقييم مؤشرات أداء الأهداف للموانئ ومحطات الحاويات، وتطوير الإنتاجية من خلال تحسين تخطيط العمليات، بالاضافة الى مناقشة إدارة الأزمات واستنباط الحلول للتغلب على تحديات الكفاءة، وتصميم إطار عمليات ميناء مستدام اقتصاديًا.

كما سيتم مناقشة الذكاء الاصطناعي ولوجستيات الموانئ الرقمية، ودراسات حالة حول نظام Blockchain والبيانات الضخمة والخوارزميات الذكية، و تقنية الواقع الافتراضي VR والتكنولوجيا الرقمية المزدوجة في لوجيستيات الموانئ.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.