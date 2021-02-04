معهد تدريب الموانئ ينفذ برنامجا عن القانون البحري لمتدربين مصريين وسودانين

انتهى معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أمس الخميس، من تنفيذ برنامج عن القانون البحري، وذلك خلال الفترة من 31 يناير الماضي وحتى 4 فبراير الجاري.

وأعلن الدكتور أكرم سليمان مدير عام المعهد على أن البرنامج تم بمقر المعهد بالإسكندرية، وتم إجراء البرنامج لمتدربين من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

وأضاف أنه تم خلال البرنامج عرض تفصيلي للموضوعات المتعلقة بالبرنامج، والتي شملت ملكية السفن ( الملكية – الرهن البحري)، وتسجيل السفن ومسئوليات مالك السفينة وتحديد المسئولية.

كما شمل البرنامج حق الدولة فيما يخص السلامة، والإصلاح والتصادم والإرشاد، وكذلك الخسارة العامة، وحبس السفينة، ومشارطات الإيجار، وقد قام بتنفيذ البرنامج الربان فاروق فوزي.

ولفت مدير معهد تدريب الموانئ أن المتدربين أدبو إعجابهم بالمادة العلمية والتدريب النظري والعملي والمحاضر وإمكانيات المعهد المتميزة.

يذكر أن المعهد انتهى مؤخرا من تنفيذ برنامج “السلامة في المنشآت” والذي بدأ تنفيذه من الأحد الماضي الموافق 17 يناير الماضي، وكان يهدف إلي تحقيق أسس السلامة لخلق بيئة عمل صحية خالية من الحوادث وحماية العاملين من الأخطار المهنية وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات لحماية المنشآت.

وشملت موضوعات البرنامج، حوادث العمل وأسباب حدوثها، والمخاطر في مكان العمل وكيفية تقيمها، كما تضمن موضوعات البرنامج أمثلة علي وسائل الحماية من الأخطار المختلفة، كما شملت تلك البرامج خطة الهروب والإخلاء عند الطوارئ.

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.