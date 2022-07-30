معهد تدريب الموانئ ينفذ برنامج التدريب التخصصي «Oracle Linux» لشركة بورسعيد للحاويات

قام معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتنفيذ برنامج التدريب التخصصي ” Oracle Linux ” خلال الفترة lمن 24-28 يوليو 2022 بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.

وقال مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ، إن هذه هى المرة الأولى الذي يعقد فيها هذا البرنامج التدريبي المتخصص بواسطة المعهد والذي يحتاج تنفيذه إلى إمكانيات وخبرات الشركات العالمية حيث تم تنفيذه بكامل الاحترافية.

كما استهدف البرنامج المتخصصين بالإدارة العامة لنظم المعلومات، والعاملين بإدارة تخطيط وتصميم البرامج وإدارة الصيانة والشبكات، حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال المهندس محمد كمال المحاضر بقسم الحاسبات ونظم المعلومات بمعهد تدريب الموانئ والذي أشاد به المتدربون بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لما يملكه من خبرات في مجال البرمجة وعلوم الحاسب الآلي.

وأضاف المصدر أن هذا يأتي في إطار دور المعهد كمؤسسة متخصصة في التدريب والتعليم البحري وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري والموانئ في مصر والمنطقة العربية، حيث تم مؤخراً استحداث العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تواكب التطور المستقبلي في مجال النقل البحري والموانئ.

وأشار مسئول معهد تدريب الموانئ إلى أنه في إطار العلاقات الوثيقة بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية، والشركة العامة للموانئ بالعراق الشقيق، وضمن استكمال التعاون بين الجانبين في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في الشركة، التقى مؤخرا الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد والدكتور محمد بهنسي مدير إدارة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء بالدكتور فرحان الفرطوسي مدير الشركة العامة لموانئ العراق، حيث تناول اللقاء تقييم ما تم خلال العام التدريبي السابق.

كما تم بحث آفاق التعاون المستقبلي مع الشركة، وعلى هامش اللقاء تم تكريم الدكتور فرحان الفرطوسي مدير الشركة، لما يمثله من قياده هادفة بجدية لتطوير وتنمية الموارد البشرية العاملة بالشركة.

وأوضح مسئول معهد تدريب الموانئ، أنه في انطلاقة العام التدريبي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣، تم تنفيذ المستوى الأول من برنامج تنمية المهارات القيادية خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ يوليو ٢٠٢٢ تحت عنوان ( مهارات الاتصال الفعال ) بحضور ١٦ متدرب من عدد من شركات الملاحة العربية.

وفي نفس السياق عقد معهد تدريب الموانئ ” اليوم ” إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف بالهيئة العامة لميناء دمياط وهى وظائف ( فني بحري، فني ميكانيكي، فني كهربائي، قائد قاطرة) حيث تشمل الاختبارات الجانب النظري والعملي للمتقدمين، وتستمر الاختبارات خلال الفترة من 30 يوليو ولمدة شهر، وذلك للتأكد من اختيار أفضل العناصر التي تصلح لشغل تلك الوظائف وبكل شفافية.

وأكد مسئول معهد تدريب الموانئ، أن هذه تعد المرة الثالثة التي يقوم فيها المعهد بإجراء مثل هذه الاختيارات لشغل الوظائف بالموانئ والشركات، حيث سبق أن تم إجراء اختبارات شغل وظائف بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وكذا شغل وظائف لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (تحيا مصر) .

ولفت إلى هذا يأتي في إطار دور المعهد كمؤسسة متخصصة في التدريب والتعليم البحري وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري والموانئ في مصر والمنطقة العربية.

وكانت هيئة ميناء دمياط قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف (عقد مؤقت) للعمل على الوحدات البحرية المختلفة التابعة لها خاصة من القاطرات.

ويأتي هذا استنادًا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بهيئة ميناء دمياط دون التزام بالتثبيت وعلى ضوء أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير الوظائف.

وضمت الوظائف المطلوبة، حسب منشور هيئة ميناء دمياط، 12 قائد قاطرة بحرية؛ بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار، أو ضابط ملاحة ثان، بحيث تكون معتمَدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يشترط اجتياز الاختبار التحريري والشفوي والفني والسباحة أمام اللجنة المشكلة لهذا الشأن، كما لا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

وتقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

على أن يختص شاغل تلك الوظيفة بقيادة القاطرات بهدف مساعدة السفن في كل أحوال الطقس والمناورة على الأرصفة أو خروجها أو تحركاتها بالميناء.

كما تشمل الوظائف 20 فنيًّا بحريًّا مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط ( تخصص ملاحة وفنون بحرية)، كما يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة بحري، واجتياز الاختبارات أمام اللجنة المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بالقيام بالأعمال البحرية.

كما أكدت هيئة الميناء عبر منشورها عن حاجتها إلى 20 فنيًّا بحريًّا ميكانيكيًّا، بحيث يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط أو ميكانيكا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة فني ميكانيكي واجتياز الاختبار أمام اللجنة المعنية وعدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بمباشرة أعمال الميكانيكا البحرية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الوظائف المطلوبة تشمل أيضًا 8 فنيي كهربائي؛ بشرط عدم زيادة السن عن 45 سنة، واجتياز الاختبارات المطلوبة أمام اللجنة المعنية، ويكون حاصلًا على مؤهل دراسي فني صناعي متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط وشئون الاستثمار، على أن تختص هذه الوظيفة بالأعمال الكهربائية.