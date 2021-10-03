معهد تدريب الموانئ ينظم 13 دورة متخصصة خلال أكتوبر الجاري

أعلن معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” بميناء الإسكندرية، عن الدوارت التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 13 دورة تدريبية في مجالات مختلفة تخص النقل البحري واللوجستيات.

وحسب خريطة التدريب للشهر الجاري التي اطلعت عليها المال، فان الدورة الأولى سيتم عقدها في الخامس من الشهر الجاري بعنوان ” الاسلوب العلمي للكتابة الادارية واعداد التقارير والمذكرات” ، فيما ستكون الدورة الثانية بعنوان “نظم إدارة السلامة والصحة المهنية 45001/2018” وذلك في خلال الفترة من 10 – 14 أكتوبر .

بينما من المقرر أن تُعقد الدورة الثالثة بعنوان “معالج الصور” photo shop ) ) مستوي ثاني، وذلك في خلال الفترة من 10 – 14 أكتوبر ، كما سيتم عقد دورة بعنوان “الجداول الإلكترونية MS-Excel “مستوي ثاني خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتي الأول من نوفمبر 2021.

أما الدورة الخامسة فتكون بعنوان ” معايير المحاسبة المصرية” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر و حتى 4 نوفمبر 2021، فيما يتم عقد الدورة الثالثة تحت عنوان “الاسعافات الاولية” وذلك خلال الفترة من 3 – 5 أكتوبر ، بينما يتم عقد الدورة السابعة بعنوان “إدارة الازمات ومكافحة التلوث” وذلك في خلال الفترة من 10 – 14 أكتوبر.

كما سيتم عقد الدورة الثامنة بعنوان “مهمات الوقاية الشخصية” وذلك في خلال الفترة من 10 – 14 اكتوبر ، فيما سيتم عقد دورة في اللغة الإنجليزية (المستوي الثاني)” وذلك في خلال من 24 اكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، كما سيتم عقد دورة بعنوان ” “تأهيل العاملين لإدارة النقل البحري واللوجستيات ” وذلك في خلال الفترة من 10 – 14 أكتوبر.

كما سيتم عقد دورة بعنوان “التوكيلات الملاحية” وذلك خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر المقبل، فيما سيتم عقد دورة بعنوان “التخليص الجمركي” وذلك في خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2021، كما سيتم عقد دورة بعنوان “المسح الازاحي لقياس غاطس السفينة (Draft Survey) وذلك خلال الفترة من 17 -21 أكتوبر

يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.