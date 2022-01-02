معهد تدريب الموانئ ينظم 11 دورة في النقل البحري خلال يناير



حدد معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” الدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال يناير الجاري، والتي يتم تنفيذها بمقر المعهد بميناء الإسكندرية.

وحسب الدكتور أكرم سليمان عميد معهد تدريب الموانئ، أن تلك الدورات تشمل دورة ” إدارة الوقت والسيطرة على ضغوط العمل” وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022.

وأضاف أن الدورة الثانية تشمل ” مهارات القيادة وإستراتيجية إتخاذ القرار” وذلك في خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 16 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، بينما تتركز الدورة الثالثة في إعداد وتأهيل الصف الثاني من القيادات” وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

وتشمل الدورة الرابعة ” التعامل مع قواعد البيانات Oracle مستوي اول ” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022، فيما تتضمن الدورة الخامسة “صيانة الحاسب الآلي(مستوي ثاني)” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

وتتركز الدورة السادسة في ” تدريب فني صيانة المعدات الهيدروليكية(تأهيل)” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 9 يناير وحتي يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2022، بينما تتضمن الدورة السابعة “الإدارة الإلكترونية للموانيء” وذلك في خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 16 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022.

بينما تتركز الدورة الثامنة في ” تأهيل عاملين لإدارة النقل البحري واللوجستيات ” وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 30 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 3 يناير 2022، كما تتضمن الدورة التاسعة حول “التوكيلات الملاحية” وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 27 من يناير 2022، كما يتم تنفيذ دورة عن “التخليص الجمركي” وذلك في خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، فيما تشمل الدورة الحادية عشر ” المسح الازاحي لقياس غاطس السفينة (Draft Survey) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 23 يناير وحتي يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022.

وفي نفس السياق أعلن معهد تدريب الموانئ عن تنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة 20-22 مارس 2022 بأحد فنادق الإسكندرية المؤتمر (مارلوج) للنقل الدولي واللوجيستيات في نسخته الحادية عشر، بالتعاون المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر.

ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان (Towards a Sustainable Blue Economy) كما ينظم المؤتمر بالتعاون مع جهات دولية ممثله في اتحاد موانئ البحر المتوسط (MEDports) ، مؤسسة ميناء فالنسيا الاسباني، و معهد التدريب (APEC) بميناء انتورب ببلجيكا، والاتحاد الدولي للموانئ (IAPH) ، ومنظمة الإتحاد من أجل المتوسط(UFM) .

ويناقش عدد من الموضوعات الهامة منها دور التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد الأزرق، وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الأزرق والنقل البحري والموانئ، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأزرق .

ويعد (مارلوج) حدث سنوي دولي هام منذ عام 2011 يناقش من خلاله الخبراء والمتخصصين آخر المستجدات في مجال النقل البحري والموانئ واللوجيستيات ويخرج بتوصيات تساعد في الارتقاء بصناعة النقل البحري والموانئ، وقد عقدت الاكاديمية العربية حتى الان عدد 10 مؤتمرات (مارلوج) سابقة شهدت حضور شخصيات دولية مرموقة ومؤثرة في صناعة النقل البحري والموانئ، وصدر عنه عدد من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في مصر والمنطقة العربية.