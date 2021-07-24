الإسكندرية

معهد تدريب الموانئ ينظم برنامجا تدريبيا حول قياس حمولة السفينة

بهدف إكساب المتدربين المعرفة والقدرة على عمل الحسابات الخاصة بمسح وقياس الكميات المشحونة على السفن التجارية
السيد فؤاد 10:40 م, السبت, 24 يوليو 21 10:40 م, السبت, 24 يوليو 21

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أعلن معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، عن فتح باب التسجيل ببرنامج قياس حمولة السفينة، والتي سيتم البدء في تنظيمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد منشور صادر للسوق الملاحي عن المعهد، إلى أن برنامج قياس حمولة السفينة يكسب المتدرب المعرفة والقدرة على عمل الحسابات الخاصة بمسح وقياس الكميات المشحونة على السفن التجارية، كما تؤهل للعمل بوظيفة مساح معتمد لقياس حمولات السفن بجميع أنواعها وذلك بشركات الملاحة والتوكيلات الملاحية وشركات خدمات الموانئ ( متعهدى النقل متعدد الوسائط ووكلاء الشحن و شركات الخدمات اللوجستية والشحن والتفريغ) ، إضافة إلى الإدارات البحرية بالشركات الصناعية والتجارية الكبرى وشركات البترول.

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وذكر المنشور الذي اطلعت عليه ” المال ” أن موضوعات البرنامج تتمثل في مقدمة عن المسح الإزاحي لغاطس السفينة والمبادئ العامة، والمصطلحات والتعريفات، وكيفية إجراء عملية القراءة والقياس لغاطس السفينة، والتعرف على المنحنيات والمعادلات الرياضية المستخدمة في عمليات المسح الإزاحي.

كما تشمل موضوعات البرنامج إجراء تصحيحات قراءة غاطس السفينة، وكيفية إجراء العملية الحسابية لتحديد متوسط غاطس السفينة، وكيفية عمل الحسابات للوصول إلى إزاحة السفينة، وتصحيحات الحسابات الخاصة بإزاحة السفينة نتيجة تأثير الميل الطولي والعرضي، وكيفية أخذ عينة من الماء وتحديد الكثافة لها، وإجراءات تصحيح إزاحة السفينة طبقاُ لكثافة مياه معينة.

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كما يشمل البرنامج كيفية إجراء العملية القياسية الخاصة بالنقص والزيادة على متن السفينة، وأهمية إجراء المسح الإزاحي بدون بضاعة، وتحديد دقة المسح الإزاحي لغاطس السفينة.

وأكد مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ أن البرنامج يعد من أهم البرامج التي سيتم تدريسها خلال الفترة الراهنة، حيث من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الأكاديمية ومعترف بها من هيئات الموانئ المصرية و الشركات العاملة فى القطاع.

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يذكر أن معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعد واحدا من أهم المعاهد المتخصصة في تدريب العاملين بالبحر، وأن المعهد تم تكريمه وحصوله على جائزة التميز في التعليم والتدريب البحري.

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بقلم السيد فؤاد

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