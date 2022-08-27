معهد تدريب الموانئ ينتهي من الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين لوظائف ميناء دمياط

انتهى معهد تدريب الموانئ ” التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” بالإسكندرية، من اعتماد نتيجة الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين على الوظائف الجديدة بميناء دمياط.

وحسب مصدر مسئول بهيئة الميناء، فمن المقرر أن يتم تقدم أسماء الذين اجتازوا تلك الاختبارات الدخول للمرة الثانية وهي المقابلة الشخصية خلال أيام للبدء في إجراءات التعيينات لتلك الوظائف التي تصل إلى 60 وظيفة لقائدي القاطرات واللنشات والفنيين.

وكانت هيئة ميناء دمياط قد اتفقت مع معهد تدريب الموانئ على استقبال المتقدمين للوظائف التي أعلنت عنها مؤخرا، بهدف القيام بأعمال التقييم للمتقدمين لهذه الوظائف.

وأعلنت الهيئة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف (عقد مؤقت) للعمل على الوحدات البحرية المختلفة التابعة لها خاصة من القاطرات.

ويأتي هذا استنادًا لأحكام لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة بهيئة ميناء دمياط دون التزام بالتثبيت وعلى ضوء أحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير الوظائف.

وضمت الوظائف المطلوبة، حسب منشور هيئة ميناء دمياط، 12 قائد قاطرة بحرية؛ بشرط أن يكون حاصلًا على شهادة ربان أعالي بحار، أو ضابط ملاحة ثان، بحيث تكون معتمَدة من المجلس الأعلى للجامعات،

كما يشترط اجتياز الاختبار التحريري والشفوي والفني والسباحة أمام اللجنة المشكلة لهذا الشأن، كما لا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة.

وتقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل،

على أن يختص شاغل تلك الوظيفة بقيادة القاطرات بهدف مساعدة السفن في كل أحوال الطقس والمناورة على الأرصفة أو خروجها أو تحركاتها بالميناء.

كما تشمل الوظائف 20 فنيًّا بحريًّا حاصلا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط ( تخصص ملاحة وفنون بحرية)، كما يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة بحري، واجتياز الاختبارات أمام اللجنة المعنية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بالقيام بالأعمال البحرية.

كما أكدت هيئة الميناء عبر منشورها عن حاجتها إلى 20 فنيًّا بحريًّا ميكانيكيًّا، بحيث يكون حاصلًا على مؤهل فني صناعي فوق متوسط أو متوسط أو ميكانيكا، وحاصلًا على ترخيص مزاولة مهنة فني ميكانيكي واجتياز الاختبار أمام اللجنة المعنية وعدم زيادة السن عن 45 سنة.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع بالإدارة المركزية للخدمات البحرية التابعة لنائب رئيس مجلس إدارة الميناء للتشغيل، على أن تختص هذه الوظيفة بمباشرة أعمال الميكانيكا البحرية.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الوظائف المطلوبة تشمل أيضًا 8 فنيي كهربائي؛ بشرط عدم زيادة السن عن 45 سنة، واجتياز الاختبارات المطلوبة أمام اللجنة المعنية، ويكون حاصلًا على مؤهل دراسي فني صناعي متوسط أو فوق متوسط تخصص كهرباء.

وتقع تلك الوظيفة بالإدارة العامة لمشروعات الهندسة الكهربية بالإدارة المركزية للبنية الأساسية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط وشئون الاستثمار، على أن تختص هذه الوظيفة بالأعمال الكهربائية.

يأتي ذلك على خلفية قيام هيئة ميناء دمياط بالعمل على تطوير أسطولها من القاطرات، حيث انتهت الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، العام الماضي، من تدشين قاطرة جديدة لصالح هيئة ميناء دمياط تحت مسمى (أبو جندية)،

والتي تعود نسبتها لرئيس هيئة الميناء الأسبق اللواء توفيق عبدالحميد أبو جندية، وذلك ضمن 4 قاطرات تقوم الهيئة ببنائها في ترسانات وشركات مختلفة.

وتقوم ميناء دمياط حاليًّا بتنفيذ عدد من المشروعات من أهمها تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء بأعمال تصل إلى 18 مترًا، بإجمالي كميات يتم تكريكها تصل إلى 17 مليون متر مكعب، لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية في مختلف البضائع.